JawaPos.com - Singapura bisa menjadi pilihan destinasi liburan akhir tahun bagi wisatawan Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri tanpa menempuh perjalanan terlalu jauh.

Pada Desember 2026, negara tetangga ini tercatat memiliki sejumlah agenda wisata menarik, mulai dari pertunjukan drone di tepi pantai, pesta musik, hingga berbagai instalasi bertema grup K-pop BTS.

Salah satu kawasan yang bisa dikunjungi adalah Pulau Sentosa. Destinasi wisata ini akan menjadi lokasi berbagai kegiatan bertema BTS dalam rangkaian perayaan akhir tahun yang berlangsung mulai 4 hingga 31 Desember 2026. Sementara itu, sejumlah atraksi di Resorts World Sentosa (RWS) berlanjut hingga 3 Januari 2027.

Bagi wisatawan, kegiatan tersebut bisa menjadi alternatif untuk mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Pilihannya cukup beragam, mulai dari menikmati suasana pantai, berburu foto, mengikuti kegiatan lari, hingga mengunjungi taman hiburan pada malam hari.

Berikut sejumlah aktivitas yang bisa dipertimbangkan saat berlibur ke Singapura pada akhir tahun.

1. Menyaksikan Pertunjukan Drone di Palawan Beach Wisatawan yang berkunjung ke Sentosa pada Desember mendatang bisa menyaksikan pertunjukan cahaya menggunakan 1.500 drone di Palawan Beach.

Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18–20 Desember 2026 sebagai bagian dari acara musik dan hiburan di kawasan pantai.

Ribuan drone akan membentuk visual tematik di langit malam dengan iringan lagu-lagu BTS. Pengunjung juga bisa menikmati penampilan DJ K-pop lokal dan DJ RAW, yang dikenal sebagai salah satu penampil Waterbomb Singapore.

Sebelum malam tiba, Palawan Beach bisa menjadi tempat untuk bersantai menikmati suasana pantai. Pengunjung dapat duduk di bawah payung sambil menikmati pemandangan laut dan alunan musik dari DJ.

Di kawasan ini juga akan dipasang instalasi balon raksasa berbentuk pixel art bertema BTS dengan ukuran hampir 10 meter. Instalasi tersebut menjadi salah satu titik yang bisa dikunjungi untuk berfoto.

2. Berburu Foto di Sejumlah Sudut Pulau Sentosa Selain pertunjukan drone, Sentosa juga menyiapkan lima instalasi foto yang tersebar di beberapa kawasan, mulai dari Central Beach Bazaar hingga Palawan Green.

Instalasi tersebut memiliki desain berbeda, termasuk dinding cermin cembung dan papan selancar. Pengunjung bisa memanfaatkan berbagai elemen tersebut untuk mengabadikan perjalanan.

Masing-masing instalasi mengusung tema Escape, Play, Unwind, dan Explore. Konsepnya dibuat interaktif agar pengunjung tidak hanya melihat dekorasi, tetapi juga bisa berpartisipasi dalam pengalaman foto.

Spot lainnya berada di Sensoryscape. Kawasan ini akan dilengkapi hammock bertema BTS, serta instalasi Symphony Streams dan Scented Sphere yang memadukan musik dan aroma.

Untuk menjelajahi berbagai lokasi tersebut, wisatawan bisa menggunakan Sentosa Express maupun kereta gantung Sentosa Line. Keduanya juga akan mendapatkan dekorasi khusus selama periode acara.

3. Mengikuti Kegiatan Lari di Tepi Pantai Bagi wisatawan yang ingin mengisi liburan dengan aktivitas fisik, Sentosa juga mengadakan kegiatan lari sejauh 3 kilometer pada 12 Desember 2026.

Peserta akan melewati rute yang telah disiapkan di kawasan pulau dengan iringan lagu-lagu BTS sepanjang perjalanan.

Penyelenggara menyediakan paket perlengkapan peserta yang mencakup kaus, tas, dan pelampung renang.

Rute lari berakhir di Palawan Green. Setelah mencapai garis akhir, peserta bisa berfoto di sejumlah titik khusus sebelum melanjutkan kegiatan dengan hiburan musik bersama DJ RAW.

Kegiatan ini bisa menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana liburan sekaligus mengikuti aktivitas olahraga. Namun, peserta perlu memperhatikan ketentuan pendaftaran dan tiket yang berlaku.

4. Mengunjungi Area Berkumpul Penggemar BTS Resorts World Sentosa juga menyiapkan area khusus bagi penggemar BTS yang ingin berkumpul dan mengikuti berbagai kegiatan interaktif.

Area bernama fan village tersebut dibuka pada 16–22 Desember 2026 di Resorts World Convention Centre.

Di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas, termasuk permainan berbasis misi yang mengharuskan peserta membentuk tim dan bekerja sama menyelesaikan tantangan.

Pengunjung juga bisa menjumpai terowongan penyambutan, instalasi Music Box berukuran besar, serta area berkumpul untuk sesama penggemar.

Terdapat tiga zona yang bisa dijelajahi, yakni PLAY, TASTE, dan BEAUTY. Zona pertama menyediakan berbagai fasilitas foto, sedangkan TASTE menawarkan makanan dan minuman yang memadukan hidangan Korea dengan cita rasa Singapura.

Sementara itu, zona BEAUTY menghadirkan aktivitas mempercantik penampilan melalui aksesori rambut dan hiasan wajah.

Sejumlah aktivitas memerlukan tiket tersendiri. Pengunjung juga bisa memperoleh hadiah tematik melalui program pembelian dengan ketentuan tertentu.

5. Menikmati Universal Studios Singapore pada Malam Hari Universal Studios Singapore juga menjadi salah satu lokasi hiburan yang bisa dikunjungi selama liburan akhir tahun.

Pada 21 Desember 2026, taman hiburan tersebut menggelar acara khusus di luar jam operasional reguler, mulai pukul 20.00 hingga 01.00.

Pengunjung dapat menikmati sejumlah wahana pilihan, makanan dan minuman khusus, serta hiburan musik dari DJ K-pop DJ JAGI.

Acara malam itu juga dilengkapi pertunjukan kembang api dengan musik bertema BTS. Ada pula pertunjukan projection mapping yang menampilkan visual khusus pada fasad wahana Revenge of the Mummy.

Bagi wisatawan yang tidak datang pada acara khusus tersebut, pertunjukan cahaya masih bisa disaksikan setiap malam mulai pukul 19.30 selama 4 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Sementara itu, pertunjukan kembang api bertema BTS dijadwalkan hadir pada malam-malam tertentu mulai 4 Desember 2026 hingga 2 Januari 2027.

6. Menginap di Hotel dengan Sentuhan Tema BTS Wisatawan yang ingin menghabiskan lebih dari satu hari di Sentosa juga memiliki pilihan akomodasi dengan konsep khusus.

Program menginap bertema BTS tersedia di Hotel Ora dan Equarius Hotel. Sementara itu, The Laurus menawarkan paket menginap khusus dengan sejumlah fasilitas tematik.

Pengalaman tersebut mencakup detail seperti kartu kunci kamar edisi khusus dan merchandise yang bisa dibawa pulang.

Pilihan ini bisa dipertimbangkan bagi penggemar yang ingin menggabungkan agenda wisata dengan pengalaman menginap di kawasan Resorts World Sentosa.

7. Mencoba Kuliner Perpaduan Korea dan Singapura Selain hiburan dan wisata pantai, pengunjung juga bisa mencoba sajian kuliner yang menggabungkan cita rasa Korea dengan karakter makanan Singapura.

Salah satu menu yang disiapkan Resorts World Sentosa adalah paket makanan bersama seharga S$45++.

Hidangan di dalamnya terdiri dari Mala Gochujang Beef Skewers dengan rasa pedas, Golden Yuja Prawn dengan sentuhan citrus, serta Bulgogi Cod dengan cita rasa gurih.

Untuk hidangan penutup, tersedia Berry Muscat Crystal Mousse yang memadukan vanila, mascarpone, raspberry, anggur muscat, dan jeli anggur.

Menu tersebut tersedia di sejumlah restoran pilihan, termasuk Horatio, Syun, Quan, dan Kamon.

Sentosa Jadi Alternatif Liburan Akhir Tahun di Singapura

Berbagai kegiatan di Sentosa memperlihatkan pilihan aktivitas yang bisa dinikmati wisatawan selama liburan akhir tahun. Pengunjung dapat menggabungkan wisata pantai, hiburan musik, kegiatan olahraga, kuliner, hingga taman hiburan dalam satu kawasan.

Assistant Chief Executive (Business & Digital Technology Group) Sentosa Development Corporation, Michael Ma, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih luas bagi pengunjung.

“Di Sentosa, kami ingin menghadirkan pengalaman yang melampaui instalasi dan spot foto yang menarik untuk diabadikan. Kami menghadirkan berbagai aktivitas imersif dan unik, seperti ajang lari dan pertunjukan drone, untuk menciptakan sebuah destinasi rekreasi terpadu yang menawarkan beragam pengalaman dan kenangan berkesan,” ujar Michael Ma melalui keterangannya.

Sementara itu, Executive Vice President Attractions & Destination Experience Resorts World Sentosa, Lena Lee, mengatakan kawasan tersebut ingin menjadi tempat berkumpulnya penggemar dari berbagai negara.

Dia juga menyebut pengunjung bisa menggabungkan aktivitas di fan village dan taman hiburan dengan pengalaman menginap, menjelajahi atraksi lain, serta menikmati lebih dari 40 pilihan konsep kuliner dan gaya hidup di kawasan resor tersebut.

Bagi wisatawan Indonesia yang berencana berkunjung, penting untuk memperhatikan jadwal masing-masing kegiatan. Sebab, tidak semua atraksi berlangsung setiap hari dan beberapa di antaranya memerlukan tiket atau reservasi tersendiri.