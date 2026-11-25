JawaPos.com - Kepulauan Seribu menawarkan alternatif liburan bahari bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Di sana, para pelancong bisa merasakan pengalaman menjelajahi perairan, mengunjungi destinasi pulau, hingga menikmati fasilitas rekreasi dan kuliner laut.

“Bagi kami, liburan bahari bukan hanya tentang mengendarai jetski, tetapi tentang keseluruhan pengalaman menikmati laut dan destinasi pulau. Kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merasakan keindahan Kepulauan Seribu dengan cara yang lebih personal dan eksklusif,” kata Founder Safari Signature Rhea Audrey Nathania dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Rhea menyampaikan pengalaman yang ditawarkan mencakup aktivitas berkendara menggunakan jetski, perjalanan dengan boat, serta eksplorasi sejumlah destinasi pulau pilihan di kawasan Kepulauan Seribu.

Pengunjung, katanya, juga dapat menikmati suasana resort dan beach club serta kuliner laut, termasuk hidangan makanan laut segar.

Salah satu layanan yang menawarkan pengalaman tersebut adalah Safari Signature, yang telah resmi dibuka pada 22 November 2026.

Pada aktivitas di laut disediakan pilihan short trip selama satu jam bagi pengunjung yang ingin mencoba jetski dan Island Hopping Experience untuk menjelajahi sejumlah destinasi wisata bahari.

Seluruh armada jetski yang digunakan Safari Signature mengandalkan Sea-Doo GTX 170 dengan mesin Rotax 170 HP dan telah dilengkapi desain hull untuk mendukung stabilitas berkendara, desain ergonomis, serta fitur Bluetooth Audio System.

Adapun pilihan paket yang tersedia meliputi Jetski Race Track Package seharga Rp350 ribu dan tambahan Coastline Video Ride Package seharga Rp1 juta.

Dia juga menyebut perjalanan menggunakan boat pun tersedia bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata pulau bersama keluarga, pasangan, maupun kelompok.

Sejumlah fasilitas yang dapat diakses seperti premium lounge, complimentary gifts, welcome basket berisi handuk, serta peminjaman perlengkapan berkendara selama aktivitas. Tersedia pula minuman gratis dan toiletries kit yang dapat dibawa pulang.

Rhea turut menekankan seluruh pengunjung diwajibkan menggunakan perlengkapan keselamatan berupa pelampung, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu berkendara. Sebelum memulai aktivitas, pengunjung harus mengikuti pengarahan keselamatan bersama instruktur berpengalaman.