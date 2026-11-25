JawaPos.com - Usai kemeriahan pernikahan, pasangan membutuhkan destinasi yang menawarkan suasana romantis, petualangan, dan relaksasi. Bhutan, yang terletak di kawasan Pegunungan Himalaya, memiliki lanskap yang menakjubkan, tradisi yang kaya, serta suasana yang tenang, menjadikannya destinasi ideal untuk bulan madu. Mulai dari menikmati panorama pegunungan yang memesona hingga merasakan keramahan masyarakat lokal melalui pengalaman menginap yang autentik, Bhutan menawarkan beragam cara bagi pasangan untuk menciptakan kenangan istimewa bersama. Berikut tujuh alasan mengapa Bhutan menjadi pilihan sempurna bagi pasangan pengantin baru.

Dikenal sebagai “Land of Happiness” atau Negeri Kebahagiaan, Bhutan menawarkan suasana damai bagi pasangan untuk melepas penat setelah melalui rangkaian pernikahan dan menikmati waktu berkualitas berdua. Perbukitan hijau, biara-biara kuno, dan panorama alam yang memukau menciptakan suasana sempurna untuk momen romantis.

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Mulai dari menjelajahi desa-desa yang menawan hingga menikmati keindahan alam dalam ketenangan, Bhutan menghadirkan pengalaman yang penuh kebahagiaan.

Pada Oktober hingga Desember, Bhutan menghadirkan langit cerah dan udara sejuk yang ideal untuk wisata dan aktivitas luar ruangan. Bagi pasangan yang menyukai suasana dingin dan nyaman, Januari hingga Februari menawarkan pengalaman berbeda dengan suhu yang lebih rendah. Sementara itu, sepanjang sisa tahun, lanskap Bhutan semakin hijau berkat hujan musiman, menciptakan pemandangan alam yang memesona untuk liburan romantis.

Bhutan memiliki banyak tempat yang menawarkan suasana romantis. Di Thimphu, pasangan dapat mengenal budaya Bhutan sambil menyusuri pasar-pasar penuh warna dan menikmati pemandangan pegunungan. Mendaki menuju Biara Tiger’s Nest yang berdiri di tebing juga menawarkan panorama menakjubkan sekaligus pengalaman istimewa untuk dinikmati bersama.

Punakha, dengan lanskap di tepi sungai dan dzong yang megah, menghadirkan suasana bak negeri dongeng. Sementara itu, lembah-lembah yang tenang di Bumthang dan Gangtey menawarkan suasana lebih intim dan tenang.

Restoran-restoran di Bhutan menawarkan perpaduan budaya, tradisi, dan cita rasa lokal. Folk Heritage Museum Restaurant menyajikan hidangan autentik Bhutan dalam suasana yang kental dengan nuansa warisan budaya, sementara Babesa Village Restaurant menawarkan kuliner lokal di dalam rumah tradisional yang menawan.

Di Paro, Champaca Café menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati kopi dan aneka roti panggang. Sementara itu, Sonam Trophel Restaurant menjadi pilihan bagi pencinta hidangan vegetarian.

Untuk pengalaman bersantap yang lebih santai, Zombala di Thimphu menyajikan hidangan favorit khas Bhutan, seperti momo (pangsit kukus) dan ema datshi, hidangan berbahan dasar cabai dan keju.

Lanskap Bhutan yang menakjubkan menjadi latar sempurna untuk mengabadikan momen bulan madu. Pasangan dapat menikmati keindahan Punakha Dzong, pesona Dochula Pass yang diselimuti kabut, atau perairan Mo Chhu yang tenang.

Berbagai hotel dan resor juga menawarkan suasana yang indah dengan perpaduan arsitektur tradisional dan panorama pegunungan, menciptakan latar istimewa untuk mengabadikan momen romantis bersama.

Petualangan Berdua: Aktivitas Seru dan Romantis

Bagi pasangan yang menyukai petualangan, Bhutan menawarkan beragam aktivitas menarik. Pasangan dapat mencoba arung jeram di Sungai Pho Chhu dan Mo Chhu, menjelajahi jalur pendakian Jomolhari dan Druk Path, atau menyeberangi Punakha Suspension Bridge yang dihiasi bendera doa warna-warni.

Setelah seharian berpetualang, pasangan dapat bersantai di pemandian air panas alami atau menikmati pemandian batu panas tradisional yang menggunakan ramuan herbal lokal. Bagi pencinta tantangan, paralayang di atas lembah-lembah Bhutan menawarkan panorama yang tak terlupakan.

Bhutan menawarkan beragam pilihan akomodasi untuk menyesuaikan preferensi setiap pasangan, mulai dari resor mewah dan hotel butik hingga homestay tradisional. Resor dan hotel berbintang menghadirkan kenyamanan serta layanan kelas dunia, sementara homestay menawarkan kesempatan untuk merasakan keramahan khas Bhutan dan mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat setempat.

Dengan lebih dari 120 homestay yang telah tersertifikasi dan tervalidasi oleh Departemen Pariwisata Bhutan, pasangan dapat mempertimbangkan pengalaman menginap di lokasi yang tenang dan jauh dari keramain untuk bulan madu yang lebih intim dan bermakna. Banyak homestay berada di kawasan pedesaan yang tenang, dikelilingi persawahan, pegunungan, dan pemandangan alam yang asri, sehingga cocok bagi pasangan yang ingin menikmati suasana berbeda dari penginapan konvensional.

Menginap di homestay lokal Bhutan menawarkan pengalaman autentik dengan keramahan hangat dan hidangan khas setempat. Pasangan juga dapat mengikuti aktivitas sehari-hari keluarga tuan rumah, belajar memasak makanan khas, atau mencoba pakaian adat serta mengenal tradisi budaya setempat. Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membangun kenangan bersama melalui interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat lokal.

Untuk melengkapi pengalaman relaksasi, beberapa homestay juga menawarkan pemandian batu panas tradisional, sebuah praktik yang tidak hanya memberikan kesempatan untuk bersantai, tetapi juga mencerminkan keramahan masyarakat Bhutan. Menginap di homestay turut mendukung perekonomian keluarga tuan rumah dan masyarakat setempat, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkelanjutan.