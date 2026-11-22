JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Padalarang, Bandung Barat, menggunakan kereta cepat Whoosh bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghemat waktu menuju kawasan Bandung Raya. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diketahui sebelum berangkat, mulai dari stasiun keberangkatan, aturan boarding, pemesanan tiket, hingga pilihan transportasi lanjutan setelah tiba di Padalarang.

Whoosh berangkat dari Stasiun Halim di Jakarta dan membawa penumpang menuju Stasiun Padalarang. Dari sana, perjalanan bisa dilanjutkan menggunakan KA Feeder menuju Kota Bandung, commuter line, taksi, maupun transportasi daring sesuai destinasi akhir.

Meski waktu perjalanan menggunakan kereta cepat relatif singkat, wisatawan tetap perlu memperhatikan beberapa ketentuan agar tidak salah jadwal atau kebingungan ketika tiba di stasiun tujuan.

Berikut JawaPos.com rangkum tujuh hal yang perlu diketahui sebelum naik Whoosh dari Jakarta ke Padalarang.

Keberangkatan dari Jakarta Dilayani Stasiun Halim

Penumpang yang ingin menuju Padalarang menggunakan Whoosh harus berangkat dari Stasiun Halim, Jakarta Timur. Stasiun ini merupakan salah satu titik utama dalam jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung. Lokasinya berada di kawasan Halim Perdanakusuma dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi, taksi, maupun transportasi daring.

Bagi wisatawan yang berangkat dari pusat Jakarta, perhitungkan waktu perjalanan menuju Stasiun Halim. Kondisi lalu lintas, terutama pada jam sibuk, bisa memengaruhi waktu kedatangan.

Sebaiknya jangan hanya menghitung durasi perjalanan menggunakan kendaraan, tetapi sisihkan waktu tambahan untuk pemeriksaan keamanan dan proses boarding.

Datang ke Stasiun 30-45 Menit Sebelum Keberangkatan

Ketepatan waktu menjadi salah satu hal penting ketika menggunakan Whoosh. Penumpang disarankan sudah berada di stasiun sekitar 30-45 menit sebelum jadwal keberangkatan.

Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melewati pemeriksaan keamanan, memeriksa informasi perjalanan, dan menuju ruang tunggu keberangkatan.

Perlu diingat, pintu boarding Whoosh ditutup lima menit sebelum jadwal keberangkatan. Artinya, penumpang tidak bisa mengandalkan toleransi waktu seperti yang mungkin biasa ditemui pada perjalanan kereta konvensional.

Karena itu, datang lebih awal menjadi langkah paling aman, terutama bagi penumpang yang baru pertama kali menggunakan kereta cepat.

Pesan Tiket Lebih Awal agar Bisa Memilih Jadwal

Tiket Whoosh dapat dipesan melalui aplikasi resmi Whoosh maupun Access by KAI. Pemesanan secara daring memudahkan calon penumpang memilih jadwal perjalanan tanpa harus mengantre di stasiun. Selain itu, memesan lebih awal memberikan kesempatan untuk mendapatkan pilihan waktu dan tempat duduk yang sesuai kebutuhan.

Wisatawan juga perlu memperhatikan sistem tarif dinamis yang berlaku. Harga tiket dapat berubah mengikuti jadwal perjalanan, ketersediaan kursi, dan periode keberangkatan.

Jika berencana bepergian pada akhir pekan atau musim liburan, sebaiknya jangan menunda pembelian tiket hingga mendekati hari keberangkatan.

Setelah transaksi berhasil, simpan QR code atau tiket elektronik dengan baik. Pastikan baterai ponsel mencukupi agar tidak mengalami kesulitan saat menunjukkan tiket.

Tidak Semua Kereta Berhenti di Stasiun Perantara

Sebelum membeli tiket, periksa kembali pola pemberhentian kereta yang dipilih. Whoosh memiliki beberapa pola layanan perjalanan. Tidak semua perjalanan berhenti di setiap stasiun perantara, termasuk Stasiun Karawang.

Jika tujuan akhir adalah Padalarang, pastikan tiket yang dibeli mencantumkan Stasiun Padalarang sebagai stasiun kedatangan.

Jangan hanya mengandalkan perkiraan waktu perjalanan atau informasi dari jadwal keberangkatan sebelumnya. Periksa detail perjalanan yang tertera pada tiket agar tidak salah memilih layanan.

Informasi nomor kereta, jadwal, dan tempat duduk juga perlu diperhatikan sebelum memasuki area boarding.

Perhatikan Posisi Gerbong agar Lebih Mudah Berpindah Kereta

Bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan KA Feeder, posisi gerbong bisa menjadi salah satu pertimbangan saat memilih tempat duduk.

Sebagian penumpang menyiasatinya dengan memilih gerbong bagian tengah, seperti gerbong nomor 6, untuk mempermudah akses menuju area perpindahan kereta di Stasiun Padalarang.

Namun, posisi akses keluar dan perpindahan penumpang dapat mengikuti pengaturan operasional stasiun. Karena itu, jangan menjadikan nomor gerbong sebagai patokan mutlak.

Jika membawa koper besar atau bepergian bersama anak-anak dan lansia, siapkan waktu tambahan untuk turun dari kereta dan mengikuti petunjuk arah menuju area transportasi lanjutan.

Ada KA Feeder Gratis untuk Melanjutkan Perjalanan ke Kota Bandung

Salah satu hal yang perlu diketahui wisatawan adalah Stasiun Padalarang tidak berada di pusat Kota Bandung. Stasiun ini terletak di Kabupaten Bandung Barat.

Namun, penumpang tidak harus mencari kendaraan lain jika tujuan akhirnya adalah pusat Kota Bandung. Tersedia KA Feeder yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung.

Layanan feeder ini tidak dikenakan biaya tambahan bagi penumpang Whoosh yang memenuhi ketentuan perjalanan.

Jadwal KA Feeder telah disesuaikan dengan kedatangan dan keberangkatan Whoosh. Dengan demikian, penumpang bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kereta penghubung tanpa harus keluar stasiun untuk mencari transportasi lain.

Waktu perjalanan menuju Stasiun Bandung berkisar 15-20 menit, bergantung pada jadwal dan kondisi operasional. Setibanya di Padalarang, ikuti papan petunjuk menuju area KA Feeder. Pastikan juga tiket dan ketentuan akses perjalanan tetap tersedia saat diperlukan.

Siapkan Transportasi Lanjutan jika Tujuan Bukan Pusat Kota Bandung

Bagi wisatawan yang hendak menuju Lembang, kawasan wisata Bandung Barat, atau daerah lain di sekitar Padalarang, perencanaan transportasi lanjutan perlu diperhatikan sejak awal.

Pasalnya, KA Feeder hanya melayani rute menuju Cimahi dan Stasiun Bandung. Penumpang yang memiliki tujuan berbeda perlu menyiapkan moda transportasi lain.

Beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan antara lain taksi, transportasi daring, kendaraan sewaan, maupun layanan kereta lokal sesuai rute yang tersedia.

Jika hendak menuju kawasan wisata seperti Lembang, misalnya, wisatawan perlu memperhitungkan waktu dan biaya perjalanan tambahan dari Padalarang.

Sebaiknya tentukan titik penjemputan dan moda transportasi sebelum tiba di stasiun. Langkah ini juga membantu menghindari kebingungan ketika kondisi stasiun sedang ramai, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.

Rencanakan Perjalanan Sebelum Berangkat

Naik Whoosh dari Jakarta ke Padalarang memang menawarkan perjalanan yang lebih singkat dibandingkan menggunakan transportasi darat melalui jalan raya. Namun, kenyamanan perjalanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan kereta.

Memastikan stasiun keberangkatan, memilih jadwal yang tepat, datang lebih awal, dan memahami pilihan transportasi lanjutan menjadi bagian penting dari perencanaan.