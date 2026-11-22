JawaPos.com - Perjalanan dari Pulau Ambon menuju Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, bisa ditempuh menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai. Dengan waktu pelayaran sekitar 2 hingga 2,5 jam, moda transportasi laut ini menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan maupun warga yang ingin menyeberang ke Pulau Seram.

Kapal cepat rute Tulehu-Amahai dioperasikan oleh PT Pelayaran Dharma Indah. Keberangkatan tersedia setiap hari, dengan jadwal berbeda antara Senin-Sabtu dan Minggu.

Bagi calon penumpang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berangkat. Mulai dari jadwal kapal, pilihan kelas tempat duduk, harga tiket, hingga perkiraan waktu perjalanan agar agenda di Masohi dan wilayah Pulau Seram bisa disusun lebih terencana.

Jadwal Kapal Cepat Tulehu-Amahai Kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu, Pulau Ambon, menuju Pelabuhan Amahai, Pulau Seram, memiliki dua jadwal keberangkatan pada sebagian besar hari.

Berikut jadwal keberangkatan kapal cepat yang dioperasikan PT Pelayaran Dharma Indah:

- Senin-Sabtu: pukul 09.00 WIT dan 16.00 WIT.

- Minggu: pukul 11.00 WIT.

Perbedaan jadwal ini perlu diperhatikan, terutama bagi wisatawan yang memiliki agenda perjalanan lanjutan setelah tiba di Masohi.

Keberangkatan pagi bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin tiba di Pulau Seram lebih awal. Sementara itu, jadwal sore dapat dipertimbangkan bagi mereka yang masih memiliki urusan atau kegiatan di Pulau Ambon pada pagi hari.

Penumpang sebaiknya datang lebih awal ke pelabuhan untuk menyelesaikan proses pembelian atau pemeriksaan tiket dan mengantisipasi antrean sebelum naik kapal.

Harga Tiket Kapal Cepat Tulehu-Amahai Tarif kapal cepat rute Tulehu-Amahai tersedia dalam beberapa pilihan kelas. Perbedaan harga mengikuti fasilitas dan tingkat kenyamanan tempat duduk yang dipilih penumpang.

Berikut rincian tarif tiket berdasarkan informasi yang tersedia:

Penumpang dewasa:

- Executive: Rp 148.000

- VIP: Rp 330.000

- VVIP: Rp 355.000

Penumpang anak-anak:

- Tarif mulai Rp 74.000 hingga Rp 176.000

Penumpang bayi:

- Tarif mulai Rp 22.000 hingga Rp 42.000

Perlu diperhatikan, tarif tersebut belum termasuk biaya retribusi pas masuk pelabuhan. Karena itu, penumpang perlu menyiapkan dana tambahan di luar harga tiket.

Bagi wisatawan yang bepergian bersama keluarga, pemilihan kelas bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran perjalanan. Kelas Executive dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin menekan biaya, sedangkan VIP dan VVIP bisa dipertimbangkan bagi mereka yang mengutamakan ruang duduk lebih nyaman.

Calon penumpang juga disarankan memastikan kembali tarif terbaru kepada operator sebelum membeli tiket karena harga dan ketentuan perjalanan dapat berubah.

Berapa Lama Perjalanan Kapal Cepat Tulehu-Amahai? Waktu tempuh kapal cepat dari Tulehu menuju Amahai berkisar 2 hingga 2,5 jam. Perjalanan melintasi perairan antara Pulau Ambon dan Pulau Seram dengan jarak sekitar 40 mil laut.

Dalam kondisi laut relatif tenang, kapal biasanya dapat menyelesaikan perjalanan sekitar dua jam. Namun, ketika cuaca kurang bersahabat atau gelombang meningkat, waktu pelayaran bisa bertambah hingga sekitar 2,5 jam.

Kondisi perairan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketepatan waktu kedatangan. Karena itu, wisatawan sebaiknya tidak menyusun agenda lanjutan dengan jeda terlalu singkat setelah perkiraan waktu kapal sandar.

Jika memiliki jadwal transportasi darat, pertemuan, atau kegiatan wisata di Pulau Seram, berikan waktu cadangan untuk mengantisipasi perubahan kondisi pelayaran.

Pengalaman Menyeberang dari Ambon ke Pulau Seram Perjalanan menggunakan kapal cepat Tulehu-Amahai bukan sekadar perpindahan antarpulau. Penumpang juga bisa menikmati pemandangan perairan Maluku yang menjadi bagian menarik dari perjalanan.

Sebelum naik kapal, suasana Pelabuhan Tulehu biasanya diwarnai aktivitas penumpang, awak kapal, serta pedagang yang menawarkan makanan ringan dan minuman. Membeli air mineral atau camilan sebelum keberangkatan bisa menjadi pilihan untuk menemani perjalanan.

Setelah memasuki kabin, suasana lebih tenang dengan fasilitas pendingin udara. Penumpang kelas Executive mendapatkan tempat duduk yang tertata dalam kabin, sedangkan kelas VIP dan VVIP menawarkan pilihan tempat duduk dengan tingkat kenyamanan berbeda.

Selama pelayaran, penumpang dapat melihat perbukitan hijau Pulau Ambon perlahan menjauh. Pemandangan kemudian berganti dengan bentang Pulau Seram yang semakin terlihat ketika kapal mendekati tujuan.

Meski begitu, pengalaman perjalanan juga dipengaruhi kondisi cuaca dan gelombang. Ketika laut bergelombang, kapal bisa mengalami guncangan sehingga penumpang yang mudah mabuk laut sebaiknya mempersiapkan kebutuhan pribadi sebelum berangkat.

Tiba di Pelabuhan Amahai, Lanjutkan Perjalanan ke Masohi Pelabuhan Amahai menjadi salah satu pintu masuk utama menuju wilayah Pulau Seram, termasuk Kota Masohi yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

Setelah kapal bersandar, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi darat menuju Masohi maupun daerah lain di Pulau Seram.

Bagi wisatawan, kedatangan di Amahai bisa menjadi awal perjalanan untuk menjelajahi berbagai destinasi di Pulau Seram. Wilayah ini dikenal memiliki kekayaan alam berupa kawasan pegunungan, pantai, dan bentang alam tropis yang masih menarik untuk dijelajahi.

Sebelum menyeberang, ada baiknya penumpang memastikan kendaraan penjemput sudah tersedia, terutama jika membawa banyak barang atau bepergian bersama keluarga.

Wisatawan yang berencana melanjutkan perjalanan ke lokasi yang lebih jauh juga perlu memperhitungkan waktu tempuh perjalanan darat dari Amahai.

Tips Sebelum Naik Kapal Cepat Tulehu-Amahai Agar perjalanan dari Ambon menuju Pulau Seram berjalan lancar, ada beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan.

Pertama, pastikan kembali jadwal keberangkatan. Jangan sampai keliru membedakan jadwal Senin-Sabtu dengan Minggu karena waktu keberangkatannya berbeda.

Kedua, pesan atau beli tiket lebih awal, terutama saat akhir pekan, musim liburan, dan periode ketika mobilitas masyarakat meningkat.

Ketiga, datang ke Pelabuhan Tulehu lebih awal. Waktu tambahan diperlukan untuk mengurus tiket, membayar retribusi pelabuhan, serta mempersiapkan barang bawaan.

Keempat, perhatikan prakiraan cuaca dan kondisi laut. Jika perjalanan dilakukan ketika gelombang tinggi, penumpang perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan waktu keberangkatan maupun durasi pelayaran.

Terakhir, siapkan kebutuhan pribadi seperti obat antimabuk laut, air minum, dan camilan secukupnya agar perjalanan selama sekitar dua jam lebih nyaman.