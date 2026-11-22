JawaPos.com - Commuter Line Bandung Raya bisa menjadi pilihan perjalanan praktis bagi masyarakat yang ingin menuju Stasiun Gadobangkong, Kabupaten Bandung Barat, dari sejumlah stasiun di Kota Bandung dan sekitarnya.

Dengan tarif sekitar Rp 5.000, kereta ini melayani perjalanan ke arah barat menuju Padalarang dengan sejumlah jadwal keberangkatan sejak pagi hingga malam.

Bagi penumpang yang hendak menuju Gadobangkong, penting untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dari Stasiun Bandung sekaligus waktu kedatangan di stasiun tujuan. Sebab, kereta hanya berhenti sekitar satu menit di Gadobangkong sehingga penumpang perlu bersiap sebelum kereta tiba.

Stasiun Gadobangkong sendiri berada di antara Stasiun Cimahi dan Padalarang. Lokasinya cukup strategis bagi masyarakat yang memiliki keperluan di kawasan Ngamprah dan sekitarnya, termasuk warga yang ingin mengakses wilayah Kabupaten Bandung Barat tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

Jadwal Commuter Line Bandung Raya dari Bandung ke Gadobangkong Berdasarkan jadwal perjalanan yang tersedia, terdapat sejumlah layanan Commuter Line Bandung Raya dari Stasiun Bandung yang berhenti di Stasiun Gadobangkong.

Keberangkatan paling pagi dalam daftar tersebut dimulai pukul 05.43 WIB, dengan kedatangan di Gadobangkong pukul 06.19 WIB. Sementara itu, perjalanan terakhir berangkat dari Stasiun Bandung pukul 20.45 WIB dan tiba di Gadobangkong pukul 21.19 WIB.

Commuter Line Bandung Raya dari Stasiun Bandung menuju Gadobangkong tersedia mulai pagi hingga malam. KA 371 menjadi keberangkatan paling awal, yakni pukul 05.43 WIB dan tiba di Gadobangkong pukul 06.19 WIB.

Berikutnya, KA 381 berangkat pukul 06.50 WIB dan tiba pukul 07.21 WIB. Disusul KA 361 yang berangkat pukul 07.47 WIB dan sampai pukul 08.37 WIB.

Menjelang siang, tersedia KA 373 yang berangkat pukul 10.19 WIB dan tiba pukul 10.53 WIB.

Sementara itu, jadwal sore dilayani KA 375 pukul 15.14 WIB (tiba 15.47 WIB), KA 385 pukul 15.43 WIB (tiba 16.22 WIB), KA 395 pukul 16.19 WIB (tiba 16.51 WIB), serta KA 365 pukul 17.42 WIB (tiba 18.16 WIB).

Untuk perjalanan malam, penumpang dapat memilih KA 355 pukul 18.50 WIB (tiba 19.22 WIB), KA 377 pukul 19.48 WIB (tiba 20.19 WIB), KA 387 pukul 20.15 WIB (tiba 20.46 WIB), atau KA 397 pukul 20.45 WIB (tiba 21.19 WIB).

Penumpang disarankan memeriksa jadwal terbaru melalui 168railway atau aplikasi Kereta Api Kita sebelum berangkat. Kereta hanya berhenti sekitar satu menit di Stasiun Gadobangkong sehingga persiapkan diri sebelum tiba.

Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi penumpang yang ingin mengatur waktu perjalanan. Namun, calon penumpang tetap disarankan memeriksa jadwal terbaru sebelum berangkat karena waktu perjalanan kereta dapat mengalami perubahan.

Informasi keberangkatan dan kedatangan dapat dipantau melalui layanan 168railway maupun aplikasi Kereta Api Kita.

Stasiun yang Dilalui Menuju Gadobangkong Perjalanan menuju Stasiun Gadobangkong dapat dimulai dari beberapa stasiun di kawasan Bandung Raya. Penumpang tidak harus selalu naik dari Stasiun Bandung karena tersedia sejumlah titik keberangkatan lain di sepanjang jalur tersebut.

Beberapa stasiun yang bisa menjadi pilihan antara lain Stasiun Bandung, Ciroyom, Andir, Cimindi, dan Cimahi.

Dari kawasan Kota Bandung, kereta bergerak ke arah barat melewati sejumlah kawasan permukiman dan perkotaan sebelum mencapai wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Penumpang perlu memastikan kereta yang dipilih memiliki pemberhentian di Gadobangkong. Sebagai panduan, pilih layanan dengan arah perjalanan menuju Padalarang atau tujuan lain yang melewati stasiun tersebut.

Stasiun Gadobangkong berada di antara Cimahi dan Padalarang. Karena itu, penumpang sebaiknya tidak hanya berpatokan pada tujuan akhir kereta, tetapi juga memeriksa daftar stasiun pemberhentiannya.

Tarif Commuter Line Bandung Raya ke Gadobangkong Salah satu alasan perjalanan menggunakan Commuter Line Bandung Raya cukup diminati adalah tarifnya yang relatif terjangkau.

Untuk perjalanan menuju Gadobangkong, tarif yang tercantum sekitar Rp5.000 per penumpang. Biaya tersebut membuat kereta menjadi alternatif transportasi bagi pekerja, pelajar, maupun masyarakat yang memiliki aktivitas rutin di kawasan Bandung Barat.

Selain lebih ekonomis, perjalanan menggunakan kereta juga membantu penumpang menghindari kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan penghubung Bandung dan Padalarang.

Meski demikian, calon penumpang tetap perlu memastikan tarif dan ketentuan pembelian tiket yang berlaku melalui kanal resmi sebelum melakukan perjalanan.

Suasana Perjalanan Bandung Menuju Gadobangkong Perjalanan menggunakan Commuter Line Bandung Raya menawarkan pengalaman melintasi kawasan perkotaan Bandung menuju wilayah barat yang memiliki karakter geografis berbeda.

Pada bagian awal perjalanan, penumpang akan melewati kawasan perkotaan dengan permukiman, pusat aktivitas masyarakat, serta sejumlah kawasan industri dan perdagangan.

Semakin ke arah barat, suasana perjalanan mulai memperlihatkan karakter wilayah Kabupaten Bandung Barat. Permukiman dan kawasan perkotaan berpadu dengan latar perbukitan yang menjadi bagian dari lanskap wilayah tersebut.

Stasiun Gadobangkong berada pada kawasan dengan ketinggian sekitar 695 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini membuat wilayah sekitarnya memiliki karakter dataran tinggi dibandingkan sejumlah kawasan perkotaan di Bandung.

Pada jam sibuk, terutama pagi hari, kereta biasanya menjadi pilihan masyarakat yang melakukan perjalanan untuk bekerja maupun bersekolah. Karena itu, penumpang yang menginginkan perjalanan lebih leluasa sebaiknya mempertimbangkan waktu keberangkatan di luar periode padat.

Fasilitas Stasiun Gadobangkong dan Transportasi Lanjutan Setibanya di Stasiun Gadobangkong, penumpang dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas dasar yang tersedia di area stasiun.

Fasilitas tersebut antara lain musala, toilet, ruang menyusui, serta akses menuju peron melalui jalur ramp. Keberadaan fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan penumpang selama berada di lingkungan stasiun.

Untuk melanjutkan perjalanan, penumpang juga dapat mencari angkutan umum yang melayani kawasan sekitar Gadobangkong. Pilihannya mencakup angkutan kota dan layanan bus, termasuk koridor Trans Metro Pasundan atau Metro Jabar Trans sesuai rute dan layanan yang beroperasi.

Namun, ketersediaan angkutan lanjutan perlu diperhatikan, terutama bagi penumpang yang tiba pada malam hari. Sebaiknya rencanakan transportasi menuju lokasi akhir sebelum memulai perjalanan menggunakan kereta.

Tips Naik Commuter Line ke Gadobangkong Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perjalanan menuju Gadobangkong berjalan lancar.

Pertama, periksa jadwal keberangkatan sebelum berangkat ke stasiun. Jangan hanya mengandalkan jadwal lama karena perubahan operasional dapat terjadi sewaktu-waktu.

Kedua, pastikan kereta yang dinaiki benar-benar berhenti di Gadobangkong. Hal ini penting karena tidak semua perjalanan dengan arah barat memiliki pola pemberhentian yang sama.

Ketiga, datang lebih awal ke stasiun. Selain memberikan waktu untuk membeli atau mempersiapkan tiket, penumpang juga memiliki kesempatan memastikan jalur keberangkatan kereta.

Keempat, bersiaplah sebelum tiba di Gadobangkong. Dengan waktu berhenti sekitar satu menit, penumpang sebaiknya sudah berada dekat pintu dan memastikan barang bawaan tidak tertinggal.

Terakhir, siapkan transportasi lanjutan apabila tujuan akhir berada cukup jauh dari stasiun. Langkah ini terutama penting bagi penumpang yang baru pertama kali berkunjung ke kawasan Gadobangkong dan sekitarnya.