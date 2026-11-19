JawaPos.com - PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) atau InJourney Destination Management (IDM) menghadirkan penawaran istimewa melalui program Sambang Candi bagi masyarakat lokal di Yogyakarta, Klaten, Magelang, dan Solo.

Direktur Komersial PT TWC Indung Purwita Jati menyampaikan, melalui program ini, warga lokal dapat berkunjung ke destinasi candi dengan harga khusus sebesar Rp 25.000 per orang.

Program Sambang Candi menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menikmati keindahan warisan budaya dunia dengan tarif yang lebih terjangkau.

Tidak sekadar menawarkan harga tiket khusus, program ini juga mengajak masyarakat untuk semakin dekat dengan sejarah, mengenal nilai-nilai peradaban, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan budaya bangsa.

Promo tiket Sambang Candi berlaku pada dua periode, yakni pada 12–24 November 2026 dan 12–19 Desember 2026. Penawaran ini dapat dimanfaatkan melalui pembelian tiket secara langsung di lokasi, setiap hari pada pukul 06.30–09.30 WIB.

Ia menyampaikan, program Sambang Candi merupakan bentuk upaya perusahaan untuk memperluas akses masyarakat lokal terhadap destinasi warisan budaya. Kedekatan geografis masyarakat dengan kawasan candi menjadi potensi untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara destinasi dan lingkungan sekitarnya.

"Candi merupakan bagian identitas budaya lokal yang tumbuh bersama masyarakat di sekitarnya. Melalui Sambang Candi, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi warga lokal untuk menikmati destinasi candi dengan harga yang istimewa. Kami berharap program ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin mengenal, mencintai, dan turut menjaga warisan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa," katanya, dikutip Kamis (19/11).

Ia menuturkan, Sambang Candi bagi warga lokal merupakan inisiatif yang dihadirkan untuk merespons ketertarikan warga sekitar untuk berkunjung ke destinasi Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko.

Program ini berdasarkan pada beberapa aktivitas yang ramai dihadiri oleh warga lokal yaitu Sandyakala Keraton Ratu Boko.

Selain itu, PT TWC melihat geliat potensi besar dari warga lokal untuk berkunjung ke destinasi PT TWC.

Menurut dia, faktor kemudahan aksesibilitas dan biaya terjangkau membuka peluang untuk membangun kebiasaan berwisata sekaligus memperkuat hubungan masyarakat dengan warisan budaya di lingkungannya.

"Melalui Sambang Candi, kami ingin menghadirkan akses kunjungan yang lebih terjangkau dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati destinasi candi. Kami berharap penawaran ini dapat mendorong minat kunjungan warga lokal sekaligus memperkuat hubungan antara destinasi dan masyarakat di sekitarnya," katanya.