

JawaPos.com - Batu Secret Zoo dan Museum Angkut merupakan dua tujuan wisata keluarga di Kota Batu, Jawa Timur. Di batu secret zoo, Anda dapat melihat satwa seperti monyet tupai, rubah fennec, dan lemur, sementara Museum Angkut hadir sebagai museum transportasi pertama di Asia Tenggara dengan rating 9,3 dari 10 berdasarkan lebih dari 65 ribu ulasan.

Batu Secret Zoo berada di dalam Jatim Park 2, sedangkan Museum Angkut merupakan destinasi terpisah dengan jam buka serta tiket museum angkut tersendiri. Perbedaan ini perlu diperhatikan saat menyusun rencana libur Nataru 2026, sehingga simak penjelasan mengenai hubungan kedua tempat, isi tiket, dan urutan kunjungannya berikut ini.

1. Batu Secret Zoo di Dalam Jatim Park 2 Batu Secret Zoo berlokasi di dalam kawasan Jatim Park 2, Jalan Oro-Oro Ombo Nomor 9, Temas, Batu. Di kebun binatang ini Anda dapat bertemu satwa langka melalui pameran langsung, tepat bersebelahan dengan Museum Satwa yang memajang lebih dari 1.000 makhluk prasejarah dalam satu kawasan.

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Selain kebun binatang dan museum satwa, Jatim Park 2 menyediakan wahana naik perahu River Adventure, area bermain Happy Land, serta spot foto Sweet Memories Selfie. Untuk mengelilingi seluruh area di dalam kawasan ini, Anda rata-rata membutuhkan waktu tiga sampai lima jam.

2. Museum Angkut sebagai Destinasi Terpisah Museum Angkut berdiri sebagai destinasi terpisah dengan jarak lurus sekitar 1,5 km dari Jatim Park 2 berdasarkan koordinat. Meskipun kedua tempat ini sama-sama dikelola oleh Jatim Park Group, tiketnya dijual melalui halaman produk berbeda sehingga tiket satu tempat tidak mencakup akses ke tempat lainnya.

Menempati lahan lebih dari 3,7 hektare, Museum Angkut memamerkan koleksi kendaraan mulai dari kereta kuda antik hingga mobil mewah modern, termasuk mobil Si Swallow dan helikopter kepresidenan. Anda juga dapat menjumpai atraksi F1 Simulator, Flight Simulator, area Gangster Town, serta bus tingkat di dalamnya.

3. Cakupan dan Paket Tiket Jatim Park 2 Tiket masuk Jatim Park 2 dijual sekitar Rp150 ribuan per orang dan sudah mencakup akses ke Batu Secret Zoo serta Museum Satwa. Namun, tiket ini tidak mencakup Museum Angkut sehingga Anda tidak dapat menggunakannya untuk masuk ke destinasi tersebut.

Ada juga tiket kombo Jatim Park 2 dengan Taman Drive-Thru atau Eco Active Park seharga sekitar Rp175 ribuan, serta paket dua hari seharga sekitar Rp230 ribuan. Karena setiap kombo hanya berlaku untuk atraksi yang tertulis pada nama produknya, periksa rincian nama paket sebelum Anda membeli.

4. Cakupan dan Paket Tiket Museum Angkut Tiket masuk Museum Angkut dibanderol sekitar Rp110 ribuan per orang, dengan pilihan tiket promo seharian sekitar Rp100 ribuan pada periode tertentu. Tiket ini hanya memberikan akses masuk ke Museum Angkut dan tidak berlaku untuk Batu Secret Zoo.

Tersedia pula paket gabungan Jatim Park 1 dengan Museum Angkut seharga sekitar Rp160 ribuan pada hari yang sama, maupun paket Jatim Park 1, Museum Tubuh, dan Museum Angkut sekitar Rp180 ribuan. Kedua paket tersebut belum menyertakan Jatim Park 2, sehingga Anda tetap membutuhkan tiket tersendiri untuk masuk ke Batu Secret Zoo.

5. Jam Operasional dan Urutan Kunjungan Jatim Park 2 beroperasi setiap hari pukul 08.30 sampai 16.30 WIB dengan batas penukaran voucher pada pukul 15.30 WIB, sedangkan Museum Angkut buka pukul 12.00 sampai 20.00 WIB. Perbedaan rentang waktu buka ini memungkinkan Anda mengunjungi kedua tempat dalam satu hari secara berurutan.

Jika berencana mendatangi keduanya dalam satu hari, mulailah kunjungan dari Jatim Park 2 pada pagi hari lalu lanjutkan ke Museum Angkut pada siang hingga malam hari. Pastikan Anda menyiapkan dua tiket terpisah, yakni satu tiket untuk Jatim Park 2 dan satu tiket untuk Museum Angkut.

Batu Secret Zoo merupakan bagian dari Jatim Park 2, sedangkan Museum Angkut berdiri sendiri dengan tiket dan jam operasional terpisah. Untuk libur Nataru 2026, Anda dapat memulai perjalanan dari kebun binatang pada pagi hari lalu melanjutkan ke Museum Angkut pada sore hari dengan menyiapkan dua tiket berbeda.