JawaPos.com - Maskot penguin pada kartu Suica milik perusahaan kereta Jepang, East Japan Railway Co. (JR East), akan segera berganti. Setelah menemani pengguna selama 25 tahun, penguin tersebut bakal digantikan karakter kelinci berwarna ungu yang diperkenalkan pada Rabu.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (18/11), penguin Suica dijadwalkan pensiun pada akhir Maret tahun depan. Pergantian maskot ini berlangsung di tengah upaya JR East memperluas kapasitas dan fungsi kartu Suica, yang digunakan untuk pembayaran transportasi umum maupun belanja.

Kelinci ungu tersebut terpilih setelah mengungguli dua kandidat lainnya, yakni karakter tupai dan makhluk berwarna oranye yang membawa tas selempang dengan gambar seekor tikus mondok.

Dalam pemungutan suara yang diikuti total 1,66 juta suara, kelinci ungu meraih 860.000 suara. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi maskot baru Suica.

Meski karakter penggantinya sudah ditentukan, JR East masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan nama kelinci tersebut. Pengajuan nama dibuka hingga 15 Desember.

Penguin telah menjadi wajah Suica sejak layanan kartu pintar itu pertama kali diluncurkan pada 2001. Selama seperempat abad, karakter tersebut melekat dengan layanan pembayaran yang digunakan untuk transportasi publik dan transaksi belanja.