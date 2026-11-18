JawaPos.com - Wisatawan asing yang berkunjung ke Kyoto, Jepang, berpotensi harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar. Pemerintah kota tersebut mengusulkan sistem tarif ganda bus yang membedakan ongkos penumpang berdasarkan status domisili. Tarif bagi pengunjung dari luar kota akan naik, sementara warga Kyoto justru mendapat potongan harga.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (18/11), dalam rancangan peraturan yang diumumkan Selasa, tarif tetap bus untuk penumpang dewasa nonresiden diusulkan naik dari JPY 230 atau sekitar Rp 26.220 menjadi JPY 360 atau sekitar Rp 41.040. Sebaliknya, warga yang tinggal di Kyoto akan membayar JPY 200 atau sekitar Rp 22.800.

Kebijakan tersebut dirancang untuk mengatasi kepadatan bus akibat meningkatnya jumlah wisatawan. Sejumlah rute di kota yang berada di Jepang bagian barat itu kerap dipadati pengunjung, sehingga mengganggu mobilitas warga dalam aktivitas sehari-hari.

Kyoto merupakan salah satu tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Dengan kebijakan ini, wisatawan dari luar kota, termasuk turis asing, berpotensi menghadapi biaya transportasi lebih tinggi ketika menjelajahi berbagai destinasi di Kyoto.

Wali Kota Kyoto Koji Matsui mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan memberikan keuntungan bagi warga melalui penurunan tarif, sekaligus tetap menyambut wisatawan dengan baik.

"Tujuannya agar warga dapat memperoleh manfaat dari penurunan tarif dan menyambut wisatawan dengan hangat," kata Matsui dalam konferensi pers.

Rancangan peraturan itu akan dibahas oleh majelis kota dalam sidang yang dimulai pekan depan. Pemerintah Kyoto menargetkan sistem tarif baru mulai diberlakukan pada tahun fiskal 2027, yang dimulai April mendatang.

Untuk memperoleh tarif khusus warga, penumpang harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menghubungkan kartu identitas nasional My Number ke metode pembayaran, seperti kartu pintar transportasi. Warga yang membayar secara tunai tidak berhak mendapatkan tarif khusus tersebut.

Pemerintah kota juga menyiapkan sistem pengembalian poin berdasarkan frekuensi perjalanan. Skema ini ditujukan untuk mengurangi beban tarif yang lebih tinggi bagi penumpang nonresiden yang rutin menggunakan bus, termasuk pekerja dan pelajar yang bepergian ke Kyoto.

Selain transportasi umum, Kyoto juga mengusulkan penerapan tarif ganda di Kastil Nijo, salah satu situs Warisan Dunia UNESCO. Kebijakan tersebut direncanakan berlaku mulai Juni 2027.