JawaPos.com - Perjalanan laut dari Manokwari, Papua Barat, menuju Ambon, Maluku, pada November 2026 bisa ditempuh menggunakan sejumlah kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Dipantau JawaPos.com dari aplikasi resmi PELNI, beberapa pilihan kapal tersedia dengan tarif tiket kelas Ekonomi mulai Rp 295 ribu hingga Rp 405 ribu. Sementara itu, perjalanan menggunakan kelas yang lebih tinggi tersedia dengan harga mulai Rp 740 ribu.

Rute Manokwari-Ambon sendiri menjadi salah satu jalur transportasi laut yang menghubungkan wilayah Papua Barat dengan Maluku. Jarak kedua kota tersebut melalui jalur laut diperkirakan mencapai 1.297 kilometer.

Waktu pelayaran rata-rata berkisar 35-40 jam atau sekitar satu setengah hari, bergantung pada kondisi perjalanan dan jumlah pelabuhan yang disinggahi.

Bagi penumpang yang berencana bepergian pada akhir tahun, mengetahui jadwal keberangkatan, pilihan kapal, serta harga tiket menjadi hal penting. Terlebih, tidak semua kapal memiliki jadwal keberangkatan pada November 2026.

Jadwal Kapal Manokwari-Ambon November 2026

Berdasarkan jadwal yang tersedia, KM Dorolonda menjadi salah satu pilihan kapal dengan keberangkatan terdekat pada November 2026. Kapal ini dijadwalkan melayani perjalanan pada 23 November dengan tarif kelas Ekonomi Rp 405 ribu.

Sementara itu, beberapa kapal lainnya memiliki jadwal keberangkatan pada Desember 2026. Berikut pilihan kapal dan estimasi harga tiket untuk rute Manokwari-Ambon:

Baca Juga:Propam Polda Riau Periksa Kasat Narkoba dan 7 Polisi Buntut Istri Tersangka Meninggal

1. KM Dorolonda

KM Dorolonda dijadwalkan berangkat dari Manokwari menuju Ambon pada 23 November 2026. Kapal ini bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan sebelum memasuki Desember.

Harga tiket kelas Ekonomi dipatok Rp 405 ribu. Dengan waktu tempuh sekitar 35-40 jam, penumpang perlu mempersiapkan kebutuhan selama berada di kapal.

2. KM Sirimau

Pilihan berikutnya adalah KM Sirimau yang memiliki jadwal keberangkatan pada 2 Desember 2026.

Tarif tiket kelas Ekonomi untuk perjalanan menggunakan kapal ini sebesar Rp 405 ribu. Penumpang yang belum mendapatkan tiket untuk keberangkatan November bisa mempertimbangkan jadwal awal Desember tersebut.

3. KM Dobonsolo

KM Dobonsolo juga dijadwalkan melayani rute Manokwari-Ambon pada 2 Desember 2026.

Harga tiket kelas Ekonomi untuk kapal ini tercatat Rp 405 ribu. Keberangkatan pada tanggal yang sama dengan KM Sirimau memberikan alternatif bagi calon penumpang dalam menentukan perjalanan.

4. KM Sinabung

KM Sinabung dijadwalkan berangkat pada 13 Desember 2026. Berbeda dengan beberapa kapal sebelumnya, pilihan tiket yang tersedia untuk keberangkatan ini hanya kelas 2 dan kelas 1.

Harga tiket kelas 2 mulai Rp 740 ribu, sedangkan kelas 1 dibanderol sekitar Rp 1,1 juta.

Perbedaan kelas tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi penumpang yang menginginkan fasilitas dan kenyamanan perjalanan berbeda selama menempuh pelayaran jarak jauh.

5. KM Labobar

KM Labobar memiliki jadwal keberangkatan pada 14 Desember 2026. Untuk perjalanan ini, tiket kelas Ekonomi tersedia dengan harga Rp 405 ribu.

Kapal ini kembali dijadwalkan melayani rute Manokwari-Ambon pada 21 Desember 2026. Menariknya, tiket kelas Ekonomi untuk keberangkatan terakhir tersebut mendapat potongan harga sehingga tarifnya menjadi Rp 295 ribu.

Dengan demikian, keberangkatan 21 Desember menjadi salah satu pilihan dengan tarif paling rendah dalam daftar jadwal yang tersedia.

Berapa Lama Perjalanan Kapal dari Manokwari ke Ambon?

Perjalanan laut dari Manokwari menuju Ambon membutuhkan waktu sekitar 35-40 jam atau kurang lebih satu setengah hari.

Jarak pelayaran kedua kota diperkirakan mencapai 1.297 kilometer. Karena merupakan perjalanan antarpulau dengan jarak cukup jauh, penumpang perlu memperhitungkan waktu keberangkatan dan kedatangan sebelum menyusun agenda lanjutan.

Selain itu, pelayaran pada rute ini umumnya tidak berlangsung secara langsung. Kapal dapat singgah di sejumlah pelabuhan antara, salah satunya Sorong, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Ambon.

Persinggahan tersebut merupakan bagian dari pola pelayaran kapal penumpang yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan timur Indonesia.

Karena itu, waktu tempuh aktual bisa berbeda bergantung pada rute kapal, durasi singgah, kondisi cuaca, serta situasi operasional pelabuhan.

Berangkat dari Pelabuhan Manokwari, Tiba di Pelabuhan Ambon

Penumpang yang menggunakan layanan kapal PELNI untuk rute ini akan memulai perjalanan dari Pelabuhan Manokwari, Papua Barat.

Sementara itu, pelabuhan tujuan adalah Pelabuhan Ambon di Maluku. Kedua pelabuhan tersebut menjadi simpul transportasi laut penting yang menghubungkan aktivitas masyarakat dan mobilitas penumpang di kawasan timur Indonesia.

Sebelum berangkat, calon penumpang sebaiknya memastikan kembali jadwal kapal, waktu keberangkatan, serta ketentuan perjalanan. Penumpang juga perlu datang lebih awal ke pelabuhan agar memiliki waktu cukup untuk proses pemeriksaan tiket dan naik kapal.

Tips Memilih Kapal Manokwari-Ambon

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan kapal untuk perjalanan dari Manokwari menuju Ambon.

Pertama, sesuaikan jadwal keberangkatan dengan kebutuhan perjalanan. Jika ingin berangkat pada November, KM Dorolonda dengan jadwal 23 November 2026 bisa menjadi pilihan berdasarkan jadwal yang tersedia.

Kedua, perhatikan perbedaan tarif dan kelas kapal. Tiket kelas Ekonomi ditawarkan mulai Rp 295 ribu, sedangkan kelas 2 dan kelas 1 pada KM Sinabung memiliki tarif lebih tinggi.

Ketiga, pertimbangkan durasi perjalanan. Dengan waktu tempuh sekitar satu setengah hari, penumpang sebaiknya membawa pakaian ganti, obat-obatan pribadi, perlengkapan mandi, serta kebutuhan lain selama berada di kapal.

Terakhir, lakukan pengecekan ulang sebelum membeli tiket. Jadwal kapal dan ketersediaan tempat duduk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan operasional.

Calon penumpang dapat memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi PELNI atau aplikasi PELNI Mobile sebelum menentukan keberangkatan.