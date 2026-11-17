JawaPos.com - Perayaan malam Tahun Baru 2027 bisa menjadi momen berkumpul bersama keluarga dan teman dengan cara berbeda. Tidak hanya menikmati hiburan musik dan hitung mundur pergantian tahun, pengunjung juga bisa mengikuti permainan interaktif dalam acara bertema nostalgia era 1990-an.

Konsep tersebut dihadirkan melalui acara bertajuk Retro Rewind New Year's Eve 2026 yang digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Mengusung nuansa 90-an, para tamu diajak mengenakan pakaian dengan gaya khas era tersebut. Salah satu kegiatan yang menjadi daya tarik adalah Trivia Games. Dalam permainan ini, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menjawab berbagai pertanyaan dan mengumpulkan poin.

Kelompok dengan perolehan poin tertinggi berkesempatan membawa pulang hadiah khusus atau special doorprize.

Selain permainan, acara juga dimeriahkan dengan penampilan DJ, photo booth, kids corner, serta hitung mundur bersama untuk menyambut datangnya 2027.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati rangkaian acara sekaligus menginap, tersedia paket Tahun Baru mulai Rp 1,5 juta nett per malam. Paket tersebut mencakup satu malam menginap di Standard Room, sarapan dan makan malam buffet untuk dua orang, serta akses ke seluruh rangkaian hiburan.

Sementara itu, pengunjung yang tidak berencana menginap dapat memilih paket makan malam Tahun Baru dengan harga mulai Rp 300 ribu nett per orang. Paket ini mencakup live cooking, buffet dinner, DJ Performance, Trivia Games, photo booth, kids corner, dan countdown.

Tersedia pula potongan harga early bird sebesar 10 persen untuk pemesanan pada 8 November hingga 10 Desember 2026. Pengunjung juga berkesempatan memperoleh hadiah khusus selama acara berlangsung.

Director of Sales Park 5 Simatupang Rudi Kuswanto mengatakan, konsep acara tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman pergantian tahun yang lebih interaktif.

“Melalui Retro Rewind, Park 5 Simatupang mengajak para tamu menikmati malam pergantian tahun yang lebih interaktif dan penuh kebersamaan bersama keluarga maupun teman-teman,” ujar Rudi.