Kereta Bertema Harry Potter Hadir di Jepang hingga Akhir Juni, Bisa Berburu Stempel

JawaPos.com - Penggemar Harry Potter kini bisa merasakan suasana dunia sihir saat bepergian dengan kereta di Jepang. Kereta bertema waralaba film populer tersebut mulai beroperasi secara terbatas pada Sabtu (14/11) di wilayah Kyushu, Jepang.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (15/11), kereta ekspres khusus bernama "Magical Journey" dioperasikan oleh Kyushu Railway Co. Upacara keberangkatan digelar di Stasiun Hakata, Prefektur Fukuoka. Kolaborasi ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Juni.

Upacara tersebut diikuti empat siswa sekolah dasar berusia 11 tahun. Mereka mengenakan jubah dan membawa tongkat sihir, sesuai dengan usia Harry Potter ketika pertama kali masuk sekolah sihir Hogwarts.

Kereta dengan enam gerbong itu dihiasi berbagai desain yang terinspirasi dari dunia Harry Potter. Salah satunya adalah ilustrasi Kastil Hogwarts, tempat berdirinya Sekolah Sihir Hogwarts sekaligus latar utama dalam serial film tersebut.

Mulai Sabtu, kereta ini melayani sejumlah rute, termasuk perjalanan dari Stasiun Hakata menuju Oita serta rute yang menghubungkan Hakata dengan Mojiko di Kitakyushu. Kereta tersebut juga akan melintasi kawasan lain, seperti Stasiun Hizenkashima di Prefektur Saga.

Menurut operator kereta JR Kyushu, layanan bertema Harry Potter itu dijadwalkan mulai beroperasi di wilayah lain pada pertengahan Januari. Salah satu rute yang disiapkan menghubungkan Hakata dengan Bandara Miyazaki.