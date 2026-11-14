Korea Selatan Jadi Primadona Wisatawan Jatim, Busan Jadi Destinasi Wisata Favorit

Pameran wisata Korea Tourism Fest digelar di Pakuwon Mal Surabaya mulai 13-15 November 2026. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Korea Selatan masih menjadi salah satu tujuan wisata luar negeri yang diminati masyarakat Jawa Timur.

Selain Seoul dan sejumlah destinasi populer seperti Pulau Nami dan Gunung Seoraksan, wisatawan kini mulai memiliki alternatif perjalanan ke kota lain, salah satunya Busan.

Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASTINDO) Jawa Timur Roy Oktavian Effendy menilai minat masyarakat terhadap perjalanan ke Korea Selatan masih cukup potensial.

Terlebih, kondisi pariwisata di Jawa Timur mulai menunjukkan perbaikan pada kuartal terakhir 2026.

“Kalau dari masyarakat Jawa Timur, Asia Tenggara memang masih yang paling tinggi. Untuk Asia Timur, Korea juga cukup bersaing. Masih di bawah Jepang, tetapi berada di posisi kedua,” ujarnya ditemui, Jumat (13/11/2026).

Menurut dia, selama ini wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan cenderung memilih destinasi yang sudah populer, seperti Seoul, Pulau Nami, hingga kawasan wisata alam Gunung Seoraksan. Namun, Busan juga mulai dilirik sebagai pilihan perjalanan berikutnya.

Peluang perjalanan ke Korea Selatan turut didukung ketersediaan penerbangan dari Surabaya.

Sejumlah maskapai menawarkan pilihan rute dengan harga yang relatif kompetitif, termasuk melalui program promosi tiket pesawat.

“Kalau dari segi penerbangan, dari Surabaya ada beberapa pilihan yang cukup efisien harganya," jelasnya.

Potensi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan Korea Tourism Fest 2026 di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya pada 13–15 November 2026.

Festival yang digelar Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta Office itu tidak hanya memperkenalkan budaya populer Korea, tetapi juga memberikan gambaran mengenai pilihan destinasi dan pengalaman wisata yang bisa dijelajahi wisatawan Indonesia.

Mengusung tema Play Your Way Through Korea, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah zona interaktif yang berkaitan dengan mode, budaya, kuliner, permainan, hingga gaya hidup masyarakat Korea Selatan.

Direktur KTO Jakarta Office Kim Jisun mengatakan, Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi pariwisata Korea. Karena itu, promosi wisata terus diperluas ke berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya.

“Indonesia merupakan salah satu pasar pariwisata terpenting bagi Korea. Oleh karena itu, KTO terus memperluas promosi wisata Korea ke berbagai wilayah utama di Indonesia. Korea Tourism Fest 2026 di Surabaya hadir sebagai bentuk komitmen kami untuk terus mempromosikan wisata Korea di kota-kota besar Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data statistik resmi, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan mencapai 365.596 orang sepanjang 2025.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan menempatkan Indonesia di peringkat kesembilan dunia serta keempat di kawasan ASEAN sebagai penyumbang wisatawan ke Korea.

Tren peningkatan berlanjut pada 2026. Hingga kuartal III, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia tercatat mencapai 330.629 orang. Posisi Indonesia pun naik menjadi peringkat kedelapan dunia dan ketiga di ASEAN.

Dalam pameran itu, KTO turut memperkenalkan program bebas visa sementara bagi wisatawan grup Indonesia yang berlaku pada Mei hingga Desember 2026.

"Program tersebut menjadi salah satu informasi yang disampaikan kepada pengunjung melalui aktivitas interaktif selama festival," katanya.