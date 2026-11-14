Panduan ke Museum Angkut dari Pusat Kota Malang, Bisa Naik Angkot hingga Trans Jatim 

Warga dan wisatawan kini bisa menuju Jatim Park 1 serta Museum Angkut dari Stasiun Malang hanya dengan ongkos Rp 20 ribu. (Radar Malang).

JawaPos.com - Museum Angkut di Kota Batu, Jawa Timur, bisa dijangkau dari pusat Kota Malang menggunakan sejumlah pilihan transportasi, mulai dari angkutan kota (angkot), bus Trans Jatim, hingga kendaraan online.

Wisatawan yang ingin menghemat biaya perjalanan bisa memilih transportasi umum dengan ongkos mulai sekitar Rp5.000, sedangkan perjalanan langsung menggunakan taksi atau ojek online menawarkan pilihan yang lebih praktis.

Jarak Malang menuju Museum Angkut sendiri relatif dekat. Tak seberapa jauh. Dalam kondisi lalu lintas normal, perjalanan menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online membutuhkan waktu sekitar 35 menit.

Namun, wisatawan yang mengandalkan angkutan umum perlu memperhitungkan waktu transit dan kemungkinan kendaraan menunggu penumpang.

Museum Angkut sendiri merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Batu. Tempat ini menawarkan pengalaman menjelajahi sejarah perkembangan transportasi melalui koleksi kendaraan dari berbagai negara dan periode waktu.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali berkunjung ke Malang, berikut panduan perjalanan dari pusat Kota Malang menuju Museum Angkut beserta pilihan transportasi dan destinasi wisata lain yang bisa disambangi.

Naik Angkot, Pilihan Hemat dengan Sistem Transit

Angkot menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang ingin menuju Museum Angkut dengan biaya relatif terjangkau. Namun, perjalanan dari pusat Kota Malang menuju Kota Batu membutuhkan beberapa kali pergantian kendaraan.

Bagi wisatawan yang memulai perjalanan dari Stasiun Malang, perjalanan bisa dimulai dengan menaiki angkot berkode AL atau ADL yang melayani rute menuju Terminal Landungsari.

Ongkos perjalanan pada tahap pertama ini diperkirakan sekitar Rp5.000. Setibanya di Terminal Landungsari, wisatawan perlu berganti angkot berkode BL menuju Terminal Batu. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga satu jam, bergantung pada kondisi jalan dan aktivitas angkot.

Dari Terminal Batu, perjalanan dilanjutkan menggunakan angkot berkode BSS dengan jurusan Sumber Brantas. Wisatawan bisa turun di sekitar plang atau gerbang Museum Angkut, kemudian berjalan kaki sekitar 500–800 meter menuju area museum.

Jika seluruh perjalanan dihitung, ongkos angkot diperkirakan sekitar Rp 20.000 per orang.

Meski ekonomis, menggunakan angkot membutuhkan kesabaran ekstra. Sebab, beberapa angkot memiliki kebiasaan menunggu penumpang atau ngetem sebelum melanjutkan perjalanan.

Karena itu, wisatawan yang memiliki jadwal kunjungan ketat sebaiknya menyediakan waktu lebih longgar. Jangan sampai waktu perjalanan justru mengurangi kesempatan menikmati koleksi Museum Angkut.

Naik Bus Trans Jatim, Alternatif Transportasi Umum Antarkota

Pilihan berikutnya adalah menggunakan Bus Trans Jatim Koridor IV yang menghubungkan Terminal Arjosari di Malang dengan Terminal Batu.

Layanan ini bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan menuju Batu tanpa harus berganti angkot berkali-kali dari pusat Kota Malang.

Tarif perjalanan Trans Jatim diperkirakan sekitar Rp 5.000. Layanan ini memiliki jam operasional sekitar pukul 05.00 hingga 21.00 WIB.

Wisatawan yang berangkat dari Stasiun Malang perlu menuju Terminal Arjosari terlebih dahulu untuk mengakses layanan tersebut. Setelah tiba di Terminal Batu, perjalanan menuju Museum Angkut masih harus dilanjutkan menggunakan angkot BSS atau transportasi online.

Untuk memudahkan perjalanan, wisatawan bisa memanfaatkan aplikasi TRANSJATIM AJA untuk memantau posisi bus secara real-time. Dengan begitu, waktu menunggu di halte atau terminal bisa diperkirakan lebih baik.

Meski membutuhkan perjalanan lanjutan dari Terminal Batu, Trans Jatim bisa menjadi pilihan menarik bagi pelancong yang ingin menekan biaya transportasi sekaligus menikmati perjalanan antarkawasan Malang Raya.

Sebelum berangkat, pastikan kembali jadwal, rute, titik pemberhentian, dan tarif terbaru melalui kanal resmi Trans Jatim karena informasi operasional dapat berubah.

Naik Ojek atau Taksi Online, Lebih Praktis Tanpa Transit

Bagi wisatawan yang tidak ingin repot berpindah kendaraan, transportasi online bisa menjadi pilihan paling praktis.

Dari Stasiun Malang maupun kawasan pusat kota, wisatawan dapat langsung memesan ojek atau taksi online menuju Museum Angkut.

Waktu perjalanan diperkirakan sekitar 35 menit dalam kondisi lalu lintas normal. Namun, durasinya bisa lebih panjang ketika akhir pekan, musim liburan, atau saat terjadi kepadatan kendaraan di jalur Malang-Batu.

Keunggulan menggunakan transportasi online adalah wisatawan tidak perlu memikirkan rute transit maupun mencari angkot lanjutan setelah tiba di Terminal Batu.

Pilihan ini juga cukup menarik bagi wisatawan yang bepergian bersama keluarga, membawa banyak barang, atau memiliki waktu kunjungan terbatas.

Meski demikian, biaya perjalanan tentu lebih mahal dibandingkan angkutan umum. Tarif juga bisa berubah mengikuti jarak, waktu pemesanan, kondisi lalu lintas, dan permintaan layanan.

Untuk menghemat pengeluaran, wisatawan bisa membandingkan tarif beberapa layanan sebelum memesan kendaraan.

Jangan Hanya ke Museum Angkut, Ada Jatim Park 1 dan 2

Setelah puas menjelajahi Museum Angkut, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain di Kota Batu.

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat wisata keluarga di Jawa Timur. Berbagai taman hiburan, museum, hingga wisata edukasi berada dalam satu wilayah sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi lebih dari satu tempat dalam sehari.

Salah satu pilihan adalah Jawa Timur Park 1. Destinasi ini menawarkan berbagai wahana permainan, mulai dari atraksi yang memacu adrenalin hingga area edukasi budaya dan sains.

Sementara itu, wisatawan yang bepergian bersama keluarga dan anak-anak bisa mempertimbangkan Jawa Timur Park 2. Kawasan ini dikenal dengan Batu Secret Zoo dan Museum Satwa yang menghadirkan pengalaman mengenal berbagai jenis satwa sekaligus edukasi mengenai dunia hewan.

Ada pula Eco Active Park yang menawarkan aktivitas edukasi lingkungan.

Jika ingin menikmati wisata dengan konsep yang berbeda, wisatawan bisa menuju Jawa Timur Park 3. Kawasan ini memiliki sejumlah wahana tematik, termasuk taman dinosaurus dan Milenial Glow Garden yang menghadirkan instalasi cahaya warna-warni.

Namun, karena setiap destinasi memiliki area yang cukup luas, wisatawan sebaiknya tidak memaksakan terlalu banyak kunjungan dalam satu hari. Pilih tempat berdasarkan minat dan waktu yang tersedia agar perjalanan tetap nyaman.

Berburu Bunga dan Udara Sejuk di Selecta hingga Batu Love Garden

Kota Batu tidak hanya menawarkan taman hiburan modern. Kawasan ini juga memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan taman bunga yang cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati udara pegunungan.

Salah satu destinasi legendaris adalah Taman Rekreasi Selecta. Tempat wisata ini dikenal dengan hamparan taman bunga warna-warni yang menjadi daya tarik utama.

Wisatawan bisa berjalan santai menikmati suasana taman, berfoto, atau mencoba sejumlah fasilitas rekreasi yang tersedia.

Pilihan lainnya adalah Batu Love Garden (BALOGA). Destinasi ini menawarkan koleksi beragam tanaman hias, taman bunga, serta rumah kupu-kupu.

Bagi pencinta fotografi dan wisata alam, kawasan Gunung Banyak juga layak masuk daftar perjalanan. Di kawasan ini terdapat Taman Langit dan Omah Kayu yang menawarkan panorama Kota Batu dari ketinggian.

Wisatawan juga bisa menyaksikan aktivitas paralayang dari area yang tersedia. Saat cuaca cerah, pemandangan perbukitan dan permukiman Kota Batu menjadi latar menarik untuk menikmati suasana pegunungan.

Sementara itu, Coban Rais menawarkan pengalaman wisata alam melalui kawasan air terjun dan Batu Flower Garden. Area taman bunga di lereng bukit tersebut memiliki sejumlah spot foto dengan latar panorama alam.

Karena beberapa destinasi berada di kawasan perbukitan, wisatawan sebaiknya memperhatikan kondisi cuaca dan mempersiapkan kendaraan yang sesuai dengan medan perjalanan.

Nikmati Suasana Malam Batu, dari BNS hingga Alun-Alun

Perjalanan ke Kota Batu tidak harus berakhir ketika matahari terbenam. Justru pada malam hari, sejumlah kawasan wisata mulai dipadati pengunjung yang ingin menikmati suasana kota dengan udara lebih dingin.

Salah satu pilihan adalah Batu Night Spectacular (BNS). Tempat ini menawarkan beragam wahana permainan bernuansa pasar malam modern, termasuk taman lampion yang dihiasi aneka instalasi cahaya.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana lebih santai, Alun-Alun Kota Wisata Batu bisa menjadi pilihan. Kawasan ini menjadi salah satu tempat berkumpul warga dan pelancong.

Pengunjung dapat menikmati suasana pusat kota, mencoba bianglala, atau berburu kuliner kaki lima. Salah satu kuliner yang cukup dikenal adalah Pos Ketan Legenda, yang menawarkan aneka olahan ketan dengan berbagai pilihan topping.

Selain itu, wisatawan juga bisa mencicipi bakso Malang yang banyak dijumpai di kawasan tersebut.

Pilihan lainnya adalah kawasan Bukit Bintang yang berada tidak jauh dari Museum Angkut. Wisatawan bisa menikmati pemandangan lampu Kota Batu dari ketinggian sambil menyantap jagung bakar atau menikmati minuman hangat seperti susu jahe.

Suasana malam dengan udara dingin dan panorama permukiman yang dipenuhi cahaya menjadi penutup perjalanan yang menarik setelah seharian berkeliling.

Tips agar Perjalanan Malang-Batu Lebih Nyaman

Sebelum berangkat menuju Museum Angkut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perjalanan dari pusat Kota Malang berjalan lancar.

Pertama, berangkat lebih pagi jika menggunakan transportasi umum. Selain menghindari kepadatan lalu lintas, wisatawan memiliki waktu lebih panjang untuk menikmati destinasi yang dituju.

Kedua, siapkan uang tunai dalam pecahan kecil apabila memilih angkot. Hal ini akan memudahkan pembayaran ongkos, terutama ketika harus berganti kendaraan beberapa kali.

Ketiga, periksa kembali rute dan jadwal transportasi. Jangan hanya mengandalkan informasi lama karena tarif, jam operasional, maupun pola layanan angkutan umum dapat mengalami perubahan.

Keempat, gunakan pakaian yang nyaman dan siapkan jaket. Kota Batu memiliki udara relatif lebih sejuk dibandingkan pusat Kota Malang, terutama pada sore dan malam hari.

Terakhir, susun destinasi berdasarkan lokasi. Jika tujuan utama adalah Museum Angkut, wisatawan bisa menggabungkannya dengan kawasan wisata terdekat agar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di jalan.

Dengan pilihan transportasi yang beragam, perjalanan dari pusat Kota Malang menuju Museum Angkut sebenarnya tidak sulit. Wisatawan tinggal menyesuaikan moda transportasi dengan anggaran, waktu, dan kenyamanan yang diinginkan.