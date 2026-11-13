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Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 14 November 2026 | 01.16 WIB

5 Destinasi Wisata Menarik untuk Liburan Nyepi dan Idul Fitri 2027

Ilustrasi pesawat. (Pinterest) - Image

Ilustrasi pesawat. (Pinterest)

JawaPos.com - Potensi libur panjang selama perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2027 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mulai menyusun rencana perjalanan. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, periode libur tersebut berpotensi berlangsung hingga 10 hari, yakni pada 6-15 Maret 2027.

Rentang waktu tersebut memungkinkan masyarakat mempersiapkan perjalanan lebih awal, mulai dari menentukan destinasi hingga mengatur anggaran. Pilihan wisata yang tersedia pun cukup beragam, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Melihat momentum tersebut, Golden Rama Tours & Travel memperkenalkan program EXTRA (Experience Travel) pada 13-15 November 2026. Kegiatan ini berlangsung di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Dalam program tersebut, masyarakat dapat melihat berbagai alternatif perjalanan, mulai dari wisata alam di dalam negeri, destinasi populer di Asia dan Eropa, hingga perjalanan khusus seperti mengikuti ajang maraton internasional dan berlibur menggunakan kapal pesiar.

General Manager of Communications & CRM Golden Rama Tours & Travel Ricky Hilton mengatakan, penyelenggaraan ini disesuaikan dengan momentum perjalanan yang berlangsung sepanjang tahun. Edisi November kali ini menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk mempersiapkan liburan Lebaran dan musim semi 2027.

“Edisi November ini menjadi momentum bagi traveler untuk mulai mempersiapkan perjalanan Lebaran dan musim semi 2027, sekaligus mengeksplorasi destinasi dan pengalaman baru yang mungkin belum pernah mereka pertimbangkan,” ujar Ricky Hilton dalam keterangannya, Jumat (13/11).

“Kami ingin ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga referensi praktis bagi masyarakat untuk menemukan pilihan perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan nilai lebih dari setiap rencana perjalanan mereka,” imbuhnya.

Selain menawarkan perjalanan wisata konvensional, pilihan aktivitas yang tersedia juga mencakup pengalaman dengan minat khusus. Salah satunya World Marathon Majors yang ditawarkan mulai Rp 25,5 juta++. Ada pula perjalanan ke Lombok Sembalun dengan harga mulai Rp 3,9 juta serta paket wisata kapal pesiar.

Dalam penyelenggaraan yang berlangsung di lima kota tersebut, Golden Rama turut menawarkan sejumlah hal seperti diskon paket tur hingga Rp 22 juta, perjalanan ke Korea mulai Rp 7 jutaan, serta wisata ke Tiongkok mulai Rp 8 jutaan.

Editor: Estu Suryowati
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Tags

idul fitri 2027natal 2026hari raya nyepidestinasi wisata

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