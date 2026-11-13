Wisatawan Asing Jadi Korban Pemerasan di Shinjuku Tokyo, Kerugian Tembus Rp 44,46 Miliar

Polisi berpatroli di dekat sebuah bar di kawasan Kabukicho, Distrik Shinjuku, Tokyo, pada 11 November 2026. Manajer bar tersebut ditangkap atas dugaan mengoperasikan tempat hiburan tanpa izin. (Kyodo)

JawaPos.com - Wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan hiburan Shinjuku, Tokyo, Jepang, semakin banyak melaporkan dugaan pemerasan melalui tagihan berlebihan di bar.

Polisi mencatat jumlah pengaduan dari turis asing mencapai sekitar 240 kasus sepanjang Januari-Oktober 2026, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepolisian Metropolitan Tokyo kini meningkatkan upaya pemberantasan praktik tersebut. Penyelidikan dilakukan setelah muncul laporan bahwa sejumlah kelompok warga Afrika diduga membujuk wisatawan asing untuk masuk ke bar, kemudian membebankan tarif yang sangat tinggi.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (13/11), total pengaduan terkait penipuan semacam ini, termasuk dari warga Jepang, mencapai sekitar 340 kasus.

Pengaduan tersebut terjadi di kawasan Shinjuku yang mencakup distrik hiburan terkenal Kabukicho. Polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai JPY 390 juta atau sekitar Rp 44,46 miliar.

Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan total kerugian sekitar JPY 140 juta atau Rp 15,96 miliar yang dilaporkan sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan yang diterima polisi, banyak korban mengaku dikenai tagihan kartu kredit dalam jumlah sangat besar tanpa persetujuan mereka. Salah satu kasus bahkan mencatat kerugian sekitar JPY 9,6 juta atau setara Rp 1,09 miliar.

Dalam upaya penindakan, polisi menangkap seorang pria Nigeria berusia 62 tahun yang tinggal di Distrik Adachi, Tokyo. Pria yang berprofesi sebagai manajer bar tersebut ditangkap bersama satu orang lainnya atas dugaan mengoperasikan bar hostess di Kabukicho tanpa izin.