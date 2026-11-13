Pakai Sensor dan AI, Jepang Otomatiskan Pemeriksaan Kereta Cepat Shinkansen Mulai 2027

JawaPos.com - Operator kereta cepat Jepang, Central Japan Railway Co. (JR Central), akan menerapkan sistem inspeksi otomatis untuk kereta peluru Tokaido Shinkansen. Penerapan penuh teknologi tersebut ditargetkan mulai tahun fiskal 2027 atau setelahnya.

Sistem ini dirancang untuk menganalisis data numerik dan gambar secara otomatis guna memastikan pemeriksaan kereta telah dilakukan sesuai prosedur.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (13/11), JR Central akan memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan perawatan armada kereta cepatnya.

Menurut JR Central, sistem otomatis itu akan digunakan untuk memeriksa sejumlah komponen di bagian bawah kereta, termasuk bogie atau rangkaian roda dan sistem suspensi, serta proses penggantian suku cadang yang memiliki masa pakai terbatas.

Dalam pemeriksaan pengencangan baut, misalnya, sensor akan mengukur kekuatan pengencangan dan secara otomatis mengirimkan hasilnya ke daftar periksa digital. Sistem kemudian menentukan apakah hasil pengukuran tersebut masih berada dalam batas standar yang ditentukan.

Sementara itu, dalam proses pengisian ulang oli, petugas akan menggunakan ponsel pintar untuk memotret indikator ketinggian oli. Hasil pembacaan akan langsung tercatat dalam daftar periksa digital.

Sistem kemudian mengevaluasi jumlah dan kondisi oli berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Teknologi ini diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan pemeriksaan hasil inspeksi secara manual oleh petugas. Selain itu, sistem otomatis diharapkan membuat penilaian kondisi kereta menjadi lebih konsisten.

Presiden JR Central Shunsuke Niwa mengatakan perusahaan ingin meningkatkan kualitas seluruh proses pemeriksaan kereta.

"Kami akan berupaya meningkatkan kualitas semua aspek pemeriksaan kereta, dengan mempertimbangkan perkiraan penurunan jumlah penduduk usia produktif pada masa mendatang," kata Niwa dalam konferensi pers.

Jalur Tokaido Shinkansen mulai beroperasi pada 1964 dan menjadi jalur kereta cepat pertama di dunia. Rute tersebut menghubungkan Tokyo dengan Osaka di Jepang bagian barat melalui Kota Nagoya.