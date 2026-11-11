5 Tips Liburan Hemat agar Tidak Boncos, Manfaatkan Poin dan Promo Tiket Pesawat

JawaPos.com - Merencanakan liburan tidak selalu harus menguras tabungan. Dengan strategi yang tepat, perjalanan ke destinasi impian tetap bisa dilakukan tanpa membuat kondisi keuangan berantakan setelah pulang berwisata.

Selain mengatur pengeluaran, memanfaatkan program loyalitas juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya perjalanan. Melalui AirAsia Rewards, anggota dapat menikmati berbagai keuntungan yang mendukung perjalanan lebih hemat, mulai dari mengumpulkan dan menukarkan poin hingga mengakses beragam penawaran menarik.

Berbagai manfaat tersebut dapat dinikmati dengan mudah melalui aplikasi AirAsia MOVE, termasuk kesempatan untuk menukarkan AirAsia points menjadi tiket penerbangan serta berbagai keuntungan perjalanan lainnya.

Berikut lima tips yang bisa diterapkan agar liburan tetap menyenangkan tanpa bikin kantong jebol.

1. Tentukan Anggaran Liburan Sejak Awal

Sebelum menentukan destinasi, buat perencanaan anggaran secara menyeluruh. Pisahkan biaya transportasi, akomodasi, makan, tiket wisata, hingga dana darurat.

Dengan memiliki batas pengeluaran, wisatawan dapat menentukan prioritas dan menghindari pembelian yang tidak diperlukan. Sisihkan juga dana cadangan untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga selama perjalanan.

2. Pesan Tiket dan Akomodasi Lebih Awal

Harga tiket pesawat dan penginapan dapat berubah mengikuti periode perjalanan serta tingkat permintaan. Karena itu, memesan lebih awal dapat memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan akomodasi sesuai anggaran.

Hindari memesan terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan, terutama saat musim liburan atau periode ramai. Jika jadwal perjalanan fleksibel, bandingkan beberapa tanggal untuk menemukan pilihan yang lebih sesuai dengan anggaran.



3. Pilih Waktu Liburan di Luar Musim Ramai

Bepergian saat low season bisa menjadi strategi untuk menekan biaya perjalanan. Di luar musim liburan sekolah, hari raya, atau libur panjang, wisatawan berpeluang menemukan harga tiket dan penginapan yang lebih terjangkau.

Selain lebih ramah di kantong, berwisata di luar musim ramai juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman karena sejumlah destinasi tidak terlalu padat pengunjung.

4. Manfaatkan Promo dan Program Loyalitas

Jangan lewatkan promo dari maskapai, hotel, maupun platform perjalanan. Manfaatkan diskon, cashback, hingga program loyalitas yang dapat mengurangi biaya perjalanan.

Wisatawan juga bisa mengumpulkan poin dari transaksi sehari-hari atau program mitra yang bekerja sama dengan penyedia layanan perjalanan. Poin tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk tiket pesawat.

5. Tukarkan Poin dengan Points Booking atau Gunakan Companion Pass

Salah satu cara lain untuk menekan biaya perjalanan adalah memanfaatkan berbagai keuntungan AirAsia Rewards.

Melalui fitur Points Booking, anggota AirAsia dapat menukarkan AirAsia points untuk mendapatkan tiket pesawat AirAsia dengan harga dasar tetap, mulai dari 3.200 poin untuk penerbangan sekali jalan melalui aplikasi AirAsia MOVE. Poin dari program loyalitas mitra, termasuk mitra perbankan, juga dapat dikonversikan menjadi AirAsia points sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemesanan Points Booking dilakukan melalui menu Points di aplikasi AirAsia MOVE dengan minimum 500 AirAsia points. Anggota perlu melakukan pemesanan minimal 60 hari sebelum keberangkatan. Harga dasar tiket belum termasuk pajak dan biaya lainnya, serta tetap bergantung pada ketersediaan penerbangan dan kursi penukaran.

Arifin Eko Prasetyo, Country Head AirAsia Rewards Indonesia, mengatakan, “Melalui Points Booking, kami ingin memberikan nilai lebih bagi setiap poin loyalitas yang dikumpulkan pelanggan, dengan menghadirkan kemudahan untuk menukarkannya menjadi tiket penerbangan. Dengan demikian, AirAsia points tidak hanya menjadi bagian dari program loyalitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rencana perjalanan pelanggan.”

Selain Points Booking, anggota juga dapat memanfaatkan Companion Pass yang memberikan potongan 50% harga dasar tiket bagi anggota dan satu orang pendamping. Jumlah pass yang diperoleh setiap tahun mengikuti tingkatan keanggotaan AirAsia Rewards, yakni satu pass untuk Gold, 10 pass untuk Platinum, dan 20 pass untuk Black.

Pemesanan Companion Pass harus dilakukan minimal tujuh hari sebelum keberangkatan, dengan perjalanan dalam waktu 60 hari sejak pemesanan. Fasilitas ini dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin bepergian bersama pasangan, keluarga, atau teman dengan biaya tiket lebih hemat. Pajak, biaya layanan, dan layanan tambahan tetap berlaku sesuai ketentuan.

“Melalui Companion Pass, kami berharap anggota AirAsia dapat menikmati perjalanan dan liburan mereka tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bersama orang-orang terdekat. Kami ingin menghadirkan kesempatan bagi pelanggan untuk berbagi manfaat dan menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bersama,” jelas Arifin.

Khusus periode 1–30 November 2026, AirAsia Rewards juga menghadirkan promo 50% Pointsback untuk transaksi Points Booking, baik menggunakan poin sepenuhnya maupun dengan top-up poin.

Dengan memanfaatkan Points Booking dan Companion Pass, wisatawan memiliki lebih banyak alternatif untuk menghemat anggaran penerbangan. Sebelum memesan tiket liburan berikutnya, cek poin yang sudah dimiliki dan manfaatkan berbagai keuntungan AirAsia Rewards melalui aplikasi AirAsia MOVE.