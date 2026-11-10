ANA Gandeng Vietnam Airlines, Perluas Kerja Sama Penerbangan Jepang-Vietnam

JawaPos.com - Maskapai Jepang All Nippon Airways (ANA) dan maskapai milik negara Vietnam Airlines sepakat menjajaki pembentukan perusahaan patungan untuk mengoordinasikan tarif dan jadwal penerbangan. Kerja sama ini mencakup sejumlah rute, termasuk penerbangan antara Jepang dan Vietnam.

Kesepakatan tersebut diumumkan pada Senin (9/11) dan akan memperdalam kemitraan kedua maskapai yang telah terjalin sejak 2016. Saat itu, perusahaan induk ANA, ANA Holdings Inc., membeli sebagian saham Vietnam Airlines. Dilansir dari Kyodo, Selasa (10/11), ANA Holdings saat ini memiliki 5,62 persen saham maskapai asal Vietnam tersebut.

Selama ini, kedua maskapai telah bekerja sama dalam layanan penerbangan berbagi kode (code-sharing), program loyalitas penumpang, dan layanan bandara. Namun, masing-masing masih menentukan tarif tiket dan jadwal penerbangan secara terpisah.

Setelah memperoleh persetujuan dari otoritas Jepang dan Vietnam, termasuk pengecualian terhadap aturan antimonopoli, perusahaan patungan tersebut akan berupaya menarik lebih banyak penumpang dengan menawarkan pilihan tarif yang lebih beragam.

Kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional penerbangan. Meski demikian, kedua maskapai belum menetapkan tanggal dimulainya operasional perusahaan patungan tersebut.

"Jumlah penumpang antara Jepang dan Vietnam diperkirakan akan terus meningkat. Karena itu, kami ingin membuat perjalanan menjadi senyaman mungkin," kata Presiden ANA Juichi Hirasawa dalam konferensi pers di Tokyo.