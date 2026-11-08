8 Destinasi Desa Wisata di Bali Selain Pantai, Ada Tradisi Unik hingga Kerajinan Khas

JawaPos.com - Bali memiliki banyak destinasi wisata menarik selain pantai. Wisatawan yang ingin mengenal kehidupan masyarakat lokal bisa mengunjungi sejumlah desa wisata yang menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari melihat tradisi leluhur, belajar membuat kerajinan tangan, menyusuri persawahan, hingga tinggal bersama penduduk setempat.

Delapan destinasi desa wisata tersebut tersebar di beberapa kabupaten, seperti Bangli, Karangasem, Gianyar, Tabanan, dan Buleleng. Masing-masing memiliki karakter tersendiri yang memperlihatkan kekayaan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali.

Berwisata ke desa-desa ini juga bisa menjadi alternatif bagi pelancong yang ingin menikmati suasana lebih tenang, jauh dari keramaian kawasan wisata populer. Tidak sekadar berfoto atau menikmati pemandangan, wisatawan berkesempatan melihat langsung bagaimana tradisi dan keterampilan masyarakat tetap diwariskan dari generasi ke generasi.

Berikut delapan desa wisata di Bali yang menarik dikunjungi untuk mengenal sisi lain Pulau Dewata.

Desa Penglipuran, Menikmati Suasana Desa Bali yang Asri Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli menjadi salah satu destinasi yang bisa dikunjungi wisatawan untuk melihat kehidupan tradisional masyarakat Bali. Desa ini dikenal karena lingkungan yang bersih, tata ruang yang tertata, serta deretan rumah tradisional dengan bentuk bangunan yang relatif seragam.

Begitu memasuki kawasan desa, wisatawan akan menemukan jalan utama yang membelah permukiman. Di sepanjang jalan tersebut, rumah-rumah warga memiliki pintu gerbang tradisional atau angkul-angkul dengan desain khas Bali.

Suasana desa terasa berbeda dibandingkan kawasan wisata perkotaan. Kendaraan bermotor tidak diperbolehkan melintas di jalan utama kawasan permukiman sehingga wisatawan bisa berjalan kaki sambil menikmati arsitektur rumah dan suasana lingkungan.

Salah satu hal menarik dari Penglipuran adalah penerapan filosofi Tri Mandala dalam tata ruang desa. Filosofi ini membagi kawasan menjadi tiga bagian berdasarkan tingkat kesucian, yakni utama mandala, madya mandala, dan nista mandala.