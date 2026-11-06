7 Kampung Kreatif di Indonesia yang Menarik Dikunjungi, dari Mural hingga Sentra Kerajinan

JawaPos.com - Wisata kampung kreatif bisa menjadi alternatif liburan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda sekaligus mengenal budaya dan hasil karya masyarakat setempat. Tidak hanya menawarkan deretan rumah berwarna-warni dan mural menarik untuk berfoto, sejumlah perkampungan di Indonesia juga menjadi sentra kerajinan tradisional yang memungkinkan pengunjung melihat langsung proses pembuatannya.

Dari Malang, Jawa Timur, hingga Samarinda, Kalimantan Timur, setiap kampung memiliki daya tarik tersendiri. Ada yang dikenal karena lukisan tiga dimensi di dinding rumah, ada pula yang mempertahankan tradisi membatik dan menenun yang diwariskan lintas generasi.

Menariknya, berkunjung ke kampung-kampung kreatif ini bukan sekadar berburu foto untuk media sosial. Wisatawan juga bisa berinteraksi dengan warga, membeli produk kerajinan lokal, hingga mencoba aktivitas seni secara langsung.

Berikut tujuh kampung kreatif di Indonesia yang bisa masuk daftar tujuan wisata saat liburan.

1. Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang

Kampung Warna-Warni Jodipan menjadi salah satu destinasi wisata kreatif yang cukup populer di Kota Malang. Perkampungan yang berada di bantaran Sungai Brantas ini dikenal dengan rumah-rumah warga yang dicat menggunakan beragam warna cerah.

Dinding rumah, tangga, hingga sudut-sudut gang dihiasi kombinasi warna mencolok dan mural artistik. Dekorasi payung warna-warni yang menggantung di beberapa bagian kampung juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Jodipan memiliki sejarah menarik karena kawasan permukiman yang sebelumnya terlihat biasa saja kemudian dikembangkan menjadi kampung wisata melalui inisiatif kreatif mahasiswa dan dukungan masyarakat setempat.

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Salah satu daya tarik yang bisa dijumpai di kawasan ini adalah Jembatan Kaca Ngalam Indonesia yang menghubungkan kawasan Jodipan dengan Kampung Tridi. Keberadaan jembatan tersebut menambah pilihan pengalaman bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan perkampungan dari sudut berbeda.