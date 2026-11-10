5 Tips Liburan Hemat Anti Boncos, Salah Satunya Pakai Poin dan Promo Tiket Pesawat

JawaPos.com - Merencanakan liburan ke destinasi Impian tidak harus selalu menguras tabungan.

Dengan beberapa strategi yang tepat, perjalanan ke destinasi impian tetap bisa dilakukan tanpa membuat kondisi keuangan berantakan setelah pulang liburan.

Salah satu kunci liburan hemat adalah mengatur anggaran sejak awal, cermat memilih waktu perjalanan, hingga memanfaatkan berbagai program loyalitas dan promo perjalanan.

Berikut lima tips yang bisa diterapkan agar liburan tetap menyenangkan tanpa bikin kantong jebol.

1. Tentukan Anggaran Sejak Awal Sebelum menentukan destinasi liburan, buat perencanaan anggaran secara menyeluruh. Pisahkan biaya transportasi, akomodasi, makan, tiket wisata, hingga dana darurat.

Dengan memiliki batas pengeluaran, wisatawan dapat menentukan prioritas dan menghindari pembelian yang tidak diperlukan.

Sisihkan juga dana cadangan untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga selama perjalanan.

2. Pesan Tiket dan Akomodasi Lebih Awal Harga tiket pesawat dan penginapan dapat berubah mengikuti periode perjalanan serta tingkat permintaan.

Karena itu, memesan lebih awal dapat memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan akomodasi sesuai anggaran.

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Hindari memesan terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan, terutama saat musim liburan atau periode ramai.

Jika jadwal perjalanan Anda fleksibel, bandingkan beberapa tanggal untuk menemukan pilihan yang lebih sesuai dengan anggaran.

3. Pilih Waktu Liburan di Luar Peak Season Bepergian saat low season bisa menjadi strategi untuk menekan biaya perjalanan, karena umumnya harga-harga cenderung turun.

Di luar musim liburan sekolah, hari raya, atau libur panjang, wisatawan berpeluang menemukan harga tiket dan penginapan yang lebih terjangkau.

Selain lebih ramah di kantong, berwisata di luar peak season juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman karena sejumlah destinasi tidak terlalu padat pengunjung.

4. Manfaatkan Promo dan Program Loyalitas Jangan lewatkan promo dari maskapai, hotel, maupun platform perjalanan. Manfaatkan diskon, cashback, hingga program loyalitas yang dapat mengurangi biaya perjalanan.

Wisatawan juga bisa mengumpulkan poin dari transaksi sehari-hari atau program mitra yang bekerja sama dengan penyedia layanan perjalanan.

Poin tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk tiket pesawat.

5. Tukarkan Poin dengan Points Booking atau Gunakan Companion Pass Salah satu cara untuk menekan biaya perjalanan adalah memanfaatkan AirAsia Rewards melalui aplikasi AirAsia MOVE.

Aplikasi seperti AirAsia MOVE bisa menjadi salah satu pilihan untuk membantu wisatawan merencanakan perjalanan sekaligus memperoleh keuntungan dari program AirAsia Rewards.

Melalui fitur Points Booking, anggota dapat menukarkan AirAsia Points untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga dasar tetap, mulai dari 3.200 poin untuk penerbangan sekali jalan.

Poin dari program loyalitas mitra, termasuk mitra perbankan, juga dapat dikonversikan menjadi AirAsia Points sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui Points Booking, kami memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memanfaatkan poin loyalitas menjadi tiket penerbangan. Kami ingin setiap poin yang dikumpulkan memiliki nilai lebih dan dapat mendukung rencana perjalanan pelanggan,” terang Direktur AirAsia Arifin Eko Prasetyo.

Pemesanan Points Booking dilakukan melalui menu Points di aplikasi AirAsia MOVE. Pelanggan perlu melakukan pemesanan minimal 60 hari sebelum keberangkatan.

Harga dasar tiket belum termasuk pajak dan biaya lainnya, serta tetap bergantung pada ketersediaan penerbangan dan kursi penukaran.

Ada pula Companion Pass yang memberikan potongan 50% harga dasar tiket bagi anggota dan satu orang pendamping.

Jumlah pass yang diperoleh setiap tahun mengikuti tingkatan keanggotaan AirAsia Rewards, yakni lima pass untuk Gold, 10 pass untuk Platinum, dan 20 pass untuk Black.

Pemesanan Companion Pass harus dilakukan minimal tujuh hari sebelum keberangkatan, dengan perjalanan dalam waktu 60 hari sejak pemesanan.

“Melalui Companion Pass, kami ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih hemat dan menyenangkan. Pelanggan tidak hanya menikmati keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dapat berbagi manfaat perjalanan bersama orang terdekat,” jelas Arifin.

Fasilitas ini dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin bepergian bersama pasangan, keluarga, atau teman dengan biaya tiket lebih hemat. Pajak, biaya layanan, dan layanan tambahan tetap berlaku sesuai ketentuan.

Khusus periode 1–30 November 2026, AirAsia Rewards juga menghadirkan promo 50% Pointsback untuk transaksi Points Booking, baik menggunakan poin sepenuhnya maupun dengan top-up poin.

Dengan memanfaatkan Points Booking dan Companion Pass, wisatawan memiliki lebih banyak alternatif untuk menghemat anggaran penerbangan.