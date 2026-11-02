Liburan ke Vietnam Makin Mudah, Jadwal Penerbangan Langsung Jakarta-Da Nang Mulai Desember 2026

Ilustrasi salah satu objek wisata terkenal di Da Nang, Vietnam. (Vietnam Tourism).
JawaPos.com - Wisatawan Indonesia kini punya pilihan baru untuk menjelajahi Vietnam tanpa harus transit. Penerbangan langsung Jakarta-Da Nang dijadwalkan mulai beroperasi pada 20 Desember 2026 dengan frekuensi empat kali seminggu. Rute ini bisa menjadi alternatif bagi pelancong yang ingin menikmati pantai, wisata budaya, hingga kota-kota bersejarah di Vietnam Tengah.
Pembukaan rute tersebut sekaligus menambah pilihan perjalanan bagi wisatawan yang selama ini lebih banyak menjadikan Hanoi dan Ho Chi Minh City sebagai tujuan utama ketika berkunjung ke Vietnam.
Penerbangan Jakarta-Da Nang akan dilayani Vietjet dengan nomor penerbangan VJ950. Pesawat dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) pukul 15.30 WIB dan tiba di Bandara Internasional Da Nang (DAD) pukul 19.15 waktu setempat.
Sementara itu, penerbangan kembali dengan nomor VJ951 berangkat dari Da Nang pukul 10.50 dan dijadwalkan tiba di Jakarta pukul 14.30 WIB.
Kedua penerbangan tersebut beroperasi setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dengan jadwal empat kali seminggu, wisatawan memiliki keleluasaan untuk menyusun perjalanan singkat maupun liburan beberapa hari di Vietnam.
Da Nang menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dibandingkan Hanoi maupun Ho Chi Minh City. Kota di pesisir Vietnam Tengah ini dikenal dengan pantai berpasir panjang, lanskap pegunungan, serta perpaduan suasana perkotaan dan tradisi lokal.
Salah satu destinasi yang banyak menarik perhatian wisatawan adalah Golden Bridge di kawasan Ba Na Hills. Jembatan ikonik tersebut memiliki desain menyerupai dua tangan raksasa yang menopang jalur pejalan kaki di atas perbukitan.
Selain menikmati pemandangan dari ketinggian, wisatawan bisa menjelajahi Pegunungan Marmer atau Ngu Hanh Son. Kawasan ini terdiri atas gugusan bukit batu kapur yang memiliki gua, pagoda, serta sejumlah titik untuk menikmati panorama alam.
Bagi pelancong yang ingin menikmati suasana pantai, Da Nang juga memiliki kawasan pesisir yang cocok untuk bersantai. Pantai My Khe menjadi salah satu pilihan populer untuk menikmati matahari pagi, berjalan di tepi laut, atau mencoba kuliner khas Vietnam di sekitar kawasan pantai.
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Jawa Pos
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