Cara ke Ayawasi dari Jakarta, Pilih Rute Transit Sorong dan Cek Jadwal Pesawat Perintis

JawaPos.com – Perjalanan dari Jakarta ke Ayawasi, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, membutuhkan setidaknya dua tahap penerbangan.

Wisatawan atau penumpang perlu terbang dari Jakarta ke Sorong terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat perintis menuju Bandara Ayawasi.

Karena jadwal penerbangan ke wilayah pedalaman Papua terbatas, perencanaan rute dan waktu transit menjadi hal penting sebelum berangkat.

Ayawasi merupakan kampung di Distrik Aifat Utara yang berada di kawasan pedalaman Kepala Burung Pulau Papua. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan Gereja Katolik di Maybrat.

Akses menuju Ayawasi berbeda dari perjalanan ke kota-kota besar karena penerbangan komersial reguler dari Jakarta belum tersedia secara langsung.

Bagi penumpang yang ingin menuju Ayawasi untuk keperluan keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun kunjungan ke wilayah Maybrat, jalur udara melalui Sorong menjadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan.

Berikut panduan cara ke Ayawasi dari Jakarta, mulai dari pilihan penerbangan, perkiraan harga tiket, jadwal pesawat perintis, hingga hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat.

1. Terbang dari Jakarta ke Sorong

Tahap pertama perjalanan adalah terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Tangerang, menuju Bandara Domine Eduard Osok (SOQ) di Sorong, Papua Barat Daya.