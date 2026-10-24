5 Taman Kota di Jakarta untuk Olahraga Ringan hingga Piknik Santai, Cocok Dikunjungi Akhir Pekan

Ilustrasi Taman Literasi Blok M. (Traveloka).

JawaPos.com - Jakarta memiliki sejumlah taman kota yang bisa menjadi pilihan untuk berolahraga ringan, piknik bersama keluarga, membaca buku, hingga menikmati suasana sore tanpa harus pergi jauh dari pusat kota.

Tebet Eco Park, Taman Lapangan Banteng, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Taman Suropati, dan Taman Menteng menawarkan suasana serta fasilitas berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung.

Keberadaan taman-taman tersebut memberikan alternatif rekreasi di tengah padatnya aktivitas ibu kota. Pengunjung bisa berjalan kaki di bawah pepohonan rindang, berfoto di ruang terbuka, mengajak anak bermain, atau sekadar duduk santai menikmati udara luar.

Selain relatif mudah dijangkau, sebagian taman juga memiliki fasilitas olahraga, ruang baca, area bermain, hingga ruang publik untuk kegiatan komunitas. Karena itu, taman kota bisa menjadi pilihan bagi warga maupun wisatawan yang ingin menikmati Jakarta dengan cara lebih santai dan hemat biaya.

Berikut lima taman kota di Jakarta yang menarik untuk dikunjungi saat akhir pekan atau selepas beraktivitas.

1. Tebet Eco Park, Menikmati Ruang Hijau dan Bermain Bersama Keluarga

Tebet Eco Park menjadi salah satu pilihan rekreasi di Jakarta Selatan bagi pengunjung yang ingin menikmati ruang terbuka hijau sekaligus mengajak keluarga beraktivitas di luar ruangan. Taman seluas sekitar 7,3 hektare ini mengusung konsep 'connecting people with nature', yakni menghubungkan masyarakat dengan alam melalui ruang publik yang tertata.

Salah satu daya tarik utamanya adalah Infinity Link Bridge, jembatan berwarna oranye yang menghubungkan area utara dan selatan taman. Bentuknya yang melengkung membuat jembatan tersebut menjadi salah satu titik favorit pengunjung untuk berfoto sekaligus menikmati pemandangan taman dari sudut berbeda.

Selain itu, Tebet Eco Park memiliki area bermain anak dan zona tematik yang mendukung kegiatan rekreasi keluarga. Pengunjung dapat berjalan santai, menemani anak bermain, atau beristirahat di area yang dikelilingi pepohonan.

Taman ini cocok bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk hiburan. Meski begitu, pengunjung sebaiknya memeriksa ketentuan kunjungan dan sistem reservasi yang berlaku sebelum berangkat, terutama saat akhir pekan dan hari libur.

Lokasinya ada di Jalan Tebet Barat Raya, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

2. Taman Lapangan Banteng, Berolahraga Sambil Menikmati Landmark Bersejarah

Bagi pengunjung yang ingin menggabungkan rekreasi dengan wisata sejarah, Taman Lapangan Banteng di Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan. Kawasan ini memiliki ruang terbuka yang luas, jalur pedestrian, serta monumen yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.

Landmark utamanya adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Monumen tersebut menjadi pengingat perjuangan Indonesia dalam merebut kembali wilayah Papua Barat, sehingga kunjungan ke taman ini juga bisa menjadi kesempatan mengenalkan sejarah kepada anak-anak.

Di luar nilai sejarahnya, Lapangan Banteng memiliki area yang mendukung aktivitas luar ruangan. Pengunjung dapat berjalan kaki, melakukan peregangan, atau duduk santai menikmati suasana taman. Area terbukanya juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan menjalankan kegiatan komunitas.

Taman ini memiliki amfiteater terbuka yang menambah daya tarik kawasan. Pada waktu tertentu, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan air mancur menari. Jadwal pertunjukan dapat berubah sehingga sebaiknya diperiksa sebelum berkunjung.

Saat sore menjelang malam, suasana taman berubah dengan pencahayaan di sejumlah bagian kawasan. Kondisi tersebut membuat Lapangan Banteng menarik untuk dikunjungi setelah cuaca tidak terlalu terik.

Lokasinya berada di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

3. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Tempat Santai bagi Pencinta Buku

Tidak semua rekreasi harus diisi dengan aktivitas fisik. Bagi pengunjung yang ingin mencari suasana tenang untuk membaca, bekerja, atau bertemu teman, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, bisa menjadi alternatif.

Taman ini dikembangkan sebagai ruang publik yang tidak hanya menyediakan area hijau, tetapi juga mendukung kegiatan literasi dan interaksi masyarakat. Keberadaan perpustakaan publik serta ruang baca membuatnya berbeda dari taman kota yang lebih berorientasi pada aktivitas olahraga.

Pengunjung dapat membawa buku sendiri, membaca di ruang yang tersedia, atau memanfaatkan suasana taman untuk menyelesaikan pekerjaan ringan. Area ini juga menjadi tempat berkumpul bagi komunitas yang mengadakan diskusi dan kegiatan kreatif.

Daya tarik lainnya adalah lokasinya yang dekat dengan Stasiun MRT Blok M. Akses tersebut memudahkan pengunjung yang ingin bepergian tanpa kendaraan pribadi, sekaligus menjadikan taman ini bagian dari perjalanan menjelajahi kawasan Blok M.

Setelah membaca atau bersantai, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat makan dan kafe di sekitarnya. Kombinasi ruang terbuka, fasilitas literasi, dan akses transportasi umum membuat taman ini cocok untuk rekreasi singkat di tengah kota.

Dikenal juga dengan Taman Literasi Blok M, lokasinya berada di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

4. Taman Suropati, Menikmati Suasana Teduh di Kawasan Menteng

Taman Suropati menawarkan suasana berbeda bagi pengunjung yang ingin menikmati sisi Jakarta yang lebih tenang. Berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, taman ini dikenal dengan pepohonan besar yang memberikan keteduhan di sejumlah area.

Suasana tersebut menjadikan Taman Suropati cocok untuk berjalan santai, duduk beristirahat, atau menikmati waktu luang tanpa agenda yang padat. Pengunjung juga dapat mengamati aktivitas masyarakat yang memanfaatkan taman untuk berolahraga maupun berkumpul.

Salah satu hal menarik di Taman Suropati adalah keberadaan komunitas musik yang dikenal sebagai Suropati Chamber. Aktivitas bermusik di ruang terbuka menjadi bagian dari karakter taman ini, meskipun jadwal latihan atau kegiatan komunitas tidak selalu sama setiap hari.

Taman ini juga dihiasi patung-patung yang melambangkan persahabatan negara-negara ASEAN. Selain mempercantik ruang publik, karya-karya tersebut memberikan nilai budaya yang bisa dinikmati sambil berjalan mengelilingi taman.

Bagi pengunjung yang menyukai kegiatan sederhana, Taman Suropati bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana hijau, mendengarkan musik jika ada latihan terbuka, atau sekadar melepas penat setelah beraktivitas.

Taman Suropati berada di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

5. Taman Menteng, Pilihan untuk Jogging dan Olahraga Gratis

Jika tujuan utama kunjungan adalah berolahraga, Taman Menteng layak masuk daftar pilihan. Taman di Jakarta Pusat ini memiliki fasilitas olahraga yang mendukung kegiatan fisik, mulai dari jogging hingga bermain bola di lapangan yang tersedia.

Pengunjung bisa memanfaatkan jalur yang ada untuk berjalan cepat atau berlari ringan. Tersedia pula lapangan basket, lapangan futsal, serta sejumlah peralatan kebugaran luar ruangan yang dapat digunakan sesuai ketentuan pengelola.

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Fasilitas tersebut membuat Taman Menteng tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai tempat warga menjalankan gaya hidup aktif. Pada waktu tertentu, taman ramai dikunjungi orang yang berolahraga sebelum memulai aktivitas harian atau menjelang malam.

Daya tarik lainnya adalah rumah kaca dengan desain artistik yang dapat digunakan untuk kegiatan kreatif atau pameran tertentu. Kehadiran fasilitas tersebut menambah fungsi taman sebagai ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan di luar olahraga.

Setelah beraktivitas, pengunjung dapat beristirahat dan mencari makanan atau minuman di sekitar kawasan. Namun, jika ingin menggunakan lapangan untuk olahraga kelompok, sebaiknya periksa terlebih dahulu ketentuan penggunaan fasilitas yang berlaku.

Seperti namanya, lokasinya berada di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Tips Berkunjung ke Taman Kota di Jakarta

Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar rekreasi di taman kota berlangsung nyaman.

Pertama, pilih waktu kunjungan pada pagi hari atau sore menjelang matahari terbenam. Selain membantu menghindari terik siang, waktu tersebut umumnya lebih nyaman untuk berjalan kaki dan berolahraga.

Kedua, periksa jam operasional serta aturan kunjungan. Jam buka, akses masuk, penggunaan fasilitas, dan ketentuan reservasi dapat berbeda antara satu taman dan taman lainnya. Informasi tersebut juga bisa berubah mengikuti kebijakan pengelola.

Ketiga, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman, terutama jika berencana berjalan cukup jauh atau berolahraga. Bawa air minum sendiri dan perlengkapan seperlunya agar tidak perlu sering meninggalkan area taman.

Keempat, jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Hindari merusak tanaman, mengganggu pengunjung lain, atau menggunakan fasilitas di luar peruntukannya. Jika membawa anak, pastikan mereka tetap berada dalam pengawasan.

Terakhir, pertimbangkan transportasi umum untuk mengurangi kerepotan mencari tempat parkir. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, misalnya, berada dekat Stasiun MRT Blok M, sedangkan pilihan transportasi untuk taman lainnya dapat disesuaikan dengan titik keberangkatan.

Taman Kota Bisa Menjadi Pilihan Rekreasi Hemat di Jakarta

Lima taman kota tersebut menawarkan pengalaman berbeda sesuai kebutuhan pengunjung. Tebet Eco Park cocok untuk rekreasi keluarga dan menikmati ruang hijau, Lapangan Banteng memadukan ruang terbuka dengan wisata sejarah, sedangkan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu menarik bagi pencinta buku dan pekerja jarak jauh.

Sementara itu, Taman Suropati menawarkan suasana teduh untuk melepas penat, dan Taman Menteng menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang ingin berolahraga.

Dengan memilih taman sesuai aktivitas yang diinginkan, warga maupun wisatawan bisa menikmati Jakarta dari sisi yang berbeda tanpa harus merencanakan perjalanan jauh. Cukup luangkan waktu beberapa jam, siapkan kebutuhan sederhana, dan manfaatkan ruang terbuka yang tersedia untuk beristirahat dari rutinitas perkotaan.