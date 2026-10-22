Kembangkan Penggunaan Pesawat Amfibi, Menyasar Destinasi Bali hingga Maluku



Santai Seaplane merencanakan pengoperasian pesawat amfibi dari Bali dan sejumlah destinasi di sekitarnya pada 2026. (IST)

JawaPos.com - Geografi kepulauan Indonesia yang luas membutuhkan solusi transportasi yang inovatif dan fleksibel seperti pesawat amfibi. Menggandeng Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Santai Seaplane merencanakan pengoperasian pesawat ampibi dari Bali dan sejumlah destinasi di sekitarnya pada 2026. - Geografi kepulauan Indonesia yang luas membutuhkan solusi transportasi yang inovatif dan fleksibel seperti pesawat amfibi. Menggandeng Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Santai Seaplane merencanakan pengoperasian pesawat ampibi dari Bali dan sejumlah destinasi di sekitarnya pada 2026.

Menpar Widiyanti menyampaikan, konektivitas yang lebih fleksibel berpotensi memperluas pengembangan destinasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Geografi kepulauan Indonesia yang luas membutuhkan solusi transportasi yang inovatif dan fleksibel. Kemitraan dengan Santai Seaplane memungkinkan destinasi pesisir terpencil terhubung secara lebih efisien dengan pusat-pusat transportasi utama, membuka peluang baru bagi pariwisata bernilai tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Santai Seaplane Wirmandi Sugriat mengatakan, pihaknya melihat pengembangan konektivitas udara sebagai peluang memperluas jangkauan perjalanan wisata.

“Kami melihat peluang untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata sekaligus memperluas kesempatan bagi destinasi dan komunitas lokal untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Bermula dari Bali

Santai Seaplane merencanakan pengoperasian awal dari Bali dan sejumlah destinasi di sekitarnya pada 2026. Dalam pengembangan jaringan awal, perusahaan menjajaki titik pendaratan di perairan Bali (Benoa), Lombok (Pantai Sira dan Mandalika), Labuan Bajo, Kepulauan Kangean, Maluku Utara, serta Danau Toba.

Perusahaan merencanakan penggunaan pesawat amfibi bersertifikasi yang dapat lepas landas dan mendarat di darat maupun di air. Penerbangan demonstrasi juga direncanakan, termasuk penerbangan VIP di Labuan Bajo bersama Kemenpar.

Branding Wonderful Indonesia

Atas undangan Kemenpar, armada Santai Seaplane akan membawa branding resmi Wonderful Indonesia. Kemenpar juga mendorong pengembangan rute menuju Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan itu menjelang konferensi kuliner yang direncanakan berlangsung tahun depan.

Dengan akses yang lebih baik, destinasi pesisir dan kepulauan berpotensi menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas. Hal ini juga dapat mendukung wisatawan tinggal lebih lama, sehingga peluang ekonomi pariwisata dapat menjangkau lebih banyak komunitas lokal.