Karakter Manga Chiikawa Hiasi Boeing 767 ANA, Terbang Perdana dari Tokyo ke Nagasaki

Pesawat milik All Nippon Airways Co. yang dihiasi karakter dari manga Jepang "Chiikawa". (Kyodo)
JawaPos.com - All Nippon Airways (ANA) memperkenalkan pesawat yang dihiasi karakter dari manga populer Jepang, Chiikawa, pada Minggu (18/10). Kolaborasi ini menjadi yang pertama bagi maskapai domestik Jepang dengan waralaba tersebut.
Dilansir dari Kyodo, Senin (19/10), pesawat Boeing 767 itu menampilkan Chiikawa, karakter utama manga tersebut, bersama sejumlah karakter lain dengan latar motif yang terinspirasi empat musim di Jepang. Pesawat ini akan melayani sejumlah rute domestik.
Penerbangan perdananya dijadwalkan berangkat dari Bandara Haneda, Tokyo, menuju Nagasaki di wilayah barat daya Jepang pada Senin pagi.
“Kami berharap penumpang dapat menikmati perjalanan di angkasa bersama Chiikawa, pengalaman yang hanya bisa dirasakan saat terbang bersama ANA,” kata seorang pejabat maskapai tersebut.
Acara peluncuran pesawat pada Minggu juga menghadirkan maskot Chiikawa dan dua karakter utama lainnya, Hachiware serta Usagi.
ANA menyiapkan sejumlah perlengkapan kabin bertema karakter-karakter mungil yang terinspirasi dari hewan tersebut. Penumpang dapat menikmati sarung sandaran kepala dan gelas kertas dengan desain Chiikawa.
Selain itu, merchandise hasil kolaborasi ANA dan Chiikawa akan mulai dijual pada Jumat (23/10) melalui penjualan di dalam pesawat dan toko daring resmi maskapai. Produk yang ditawarkan antara lain lencana logam dan boneka karakter Chiikawa yang mengenakan seragam ANA.
Kehadiran pesawat bertema Chiikawa ini menyusul kesuksesan film animasi perdana waralaba tersebut, Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island. Film yang dirilis pada Juli itu menjadi salah satu hit box office di Jepang.
Popularitas Chiikawa juga meluas ke luar Jepang. Pameran bertema Chiikawa di Shanghai menarik banyak penggemar asal Tiongkok. Sejak tahun lalu, toko merchandise resmi waralaba tersebut juga telah dibuka di berbagai lokasi di Tiongkok.
ANA sebelumnya pernah menghadirkan pesawat dengan dekorasi bertema sejumlah waralaba populer, termasuk Pokémon, serial manga dan animasi Demon Slayer, serta Star Wars.
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Jawa Pos
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