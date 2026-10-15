Mengenal Pasar Ngijon Moyudan, Destinasi Kuliner Tradisional yang Hidup Setiap Pasaran Jawa

TUMBAS : Suasana transaksi jual beli kuliner tradisional sego megono, sego jagung, dan sego abang di pasar tradisional Ngijon, Moyudan, Sleman. (Istimewa).
JawaPos.com - Saat banyak orang berburu kuliner kekinian, Pasar Ngijon di Moyudan, Sleman justru menawarkan cita rasa yang bertahan hingga lintas generasi.
Jenang sumsum, jenang abang, sego jagung, sego megono hingga sego welut menjadi buruan pembeli setiap pasaran Jawa Legi dan Pon. Di antara aroma jajanan tradisional itu, dentang palu pande besi turut menghidupkan denyut pasar yang menyimpan kekayaan kuliner dan keterampilan warisan keluarga.
Kekhasan Pasar Ngijon terletak pada aktivitas perdagangan yang masih mengikuti kalender Jawa. Pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari berbagai wilayah. Sekaligus ruang menemukan jajanan lawas yang kian jarang dijumpai di kawasan perkotaan.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ngijon Sumber Rejeki Esti Kartikasari mengatakan, jenang abang dan jenang sumsum merupakan kuliner legendaris yang masih diminati hingga saat ini. Sementara itu, sego jagung, sego abang (nasi merah), dan sego megono juga semakin populer.
“Semua jajanan tradisional dijual di sini. Saat ini sego jagung baru booming meramaikan pasar. Bersama sego abang, dan sego megono buka setiap hari,” katanya.
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Wati menjadi salah satu pedagang yang menjaga keberadaan kuliner tersebut. Ia menjajakan sego jagung, sego megono, dan sego abang. Selain pasaran Legi dan Pon Wati bersama suaminya berjualan di depan pasar. Ada pula Mur yang menjajakan jenang abang dan jenang sumsum, serta Menik dengan sajian sego welut.
Bukan Sekadar Berburu Murah
Kehadiran pasar kaget atau Sunday Morning (Sunmor) sempat memunculkan kekhawatiran akan berkurangnya pengunjung Pasar Ngijon. Namun, Esti menilai keduanya memiliki karakter dan segmen pembeli berbeda.
“Kalau di Sunmor harga jual bisa tinggi Rp 5.000 hingga Rp 10.000, di Pasar Ngijon bisa lebih terjangkau mulai Rp 3.000 saja. Tadinya kami meragukan akan banyak konsumen tersedot ke sana, ternyata tidak,” ujarnya saat ditemui Minggu (4/10/2026).
Bagi Esti, tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar pasar tradisional tetap dikenal generasi muda. Pasar bukan semata tempat bertransaksi, melainkan juga ruang interaksi yang menghadirkan pengalaman tawar-menawar secara langsung.
Ia berharap kedepan Pasar Ngijon dapat menjadi tujuan edukasi bagi pelajar. Seperti misalnya diadakan kunjungan sekolah atau kegiatan outing class ke pasar tradisional. Dengan begitu generasi muda dapat langsung dan mengenal pasar tradisional secara langsung.
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