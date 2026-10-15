Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Kamis, 15 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Mengenal Pasar Ngijon Moyudan, Destinasi Kuliner Tradisional yang Hidup Setiap Pasaran Jawa

TUMBAS : Suasana transaksi jual beli kuliner tradisional sego megono, sego jagung, dan sego abang di pasar tradisional Ngijon, Moyudan, Sleman. (Istimewa). - Image

TUMBAS : Suasana transaksi jual beli kuliner tradisional sego megono, sego jagung, dan sego abang di pasar tradisional Ngijon, Moyudan, Sleman. (Istimewa).

JawaPos.com - Saat banyak orang berburu kuliner kekinian, Pasar Ngijon di Moyudan, Sleman justru menawarkan cita rasa yang bertahan hingga lintas generasi.

Jenang sumsum, jenang abang, sego jagung, sego megono hingga sego welut menjadi buruan pembeli setiap pasaran Jawa Legi dan Pon. Di antara aroma jajanan tradisional itu, dentang palu pande besi turut menghidupkan denyut pasar yang menyimpan kekayaan kuliner dan keterampilan warisan keluarga.

Kekhasan Pasar Ngijon terletak pada aktivitas perdagangan yang masih mengikuti kalender Jawa. Pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari berbagai wilayah. Sekaligus ruang menemukan jajanan lawas yang kian jarang dijumpai di kawasan perkotaan.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ngijon Sumber Rejeki Esti Kartikasari mengatakan, jenang abang dan jenang sumsum merupakan kuliner legendaris yang masih diminati hingga saat ini. Sementara itu, sego jagung, sego abang (nasi merah), dan sego megono juga semakin populer. 

LEZAT : Sajian sego jagung yang dilengkapi urap sayur dengan lauk ikan asin di atas daun pisang. (Istimewa).

 “Semua jajanan tradisional dijual di sini. Saat ini sego jagung baru booming meramaikan pasar. Bersama sego abang, dan sego megono buka setiap hari,” katanya.

Wati menjadi salah satu pedagang yang menjaga keberadaan kuliner tersebut. Ia menjajakan sego jagung, sego megono, dan sego abang. Selain pasaran Legi dan Pon Wati bersama suaminya berjualan di depan pasar. Ada pula Mur yang menjajakan jenang abang dan jenang sumsum, serta Menik dengan sajian sego welut.

Bukan Sekadar Berburu Murah
Kehadiran pasar kaget atau Sunday Morning (Sunmor) sempat memunculkan kekhawatiran akan berkurangnya pengunjung Pasar Ngijon. Namun, Esti menilai keduanya memiliki karakter dan segmen pembeli berbeda.

“Kalau di Sunmor harga jual bisa tinggi Rp 5.000 hingga Rp 10.000, di Pasar Ngijon bisa lebih terjangkau mulai Rp 3.000 saja. Tadinya kami meragukan akan banyak konsumen tersedot ke sana, ternyata tidak,” ujarnya saat ditemui Minggu (4/10/2026).

Bagi Esti, tantangan yang lebih besar adalah menjaga agar pasar tradisional tetap dikenal generasi muda. Pasar bukan semata tempat bertransaksi, melainkan juga ruang interaksi yang menghadirkan pengalaman tawar-menawar secara langsung.

Ia berharap kedepan Pasar Ngijon dapat menjadi tujuan edukasi bagi pelajar. Seperti misalnya diadakan kunjungan sekolah atau kegiatan outing class ke pasar tradisional. Dengan begitu generasi muda dapat langsung dan mengenal pasar tradisional secara langsung. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nikmati Jenang Upeh dan Bebek Bacem Pasar Ngino Sleman, Kuliner Enak di Tengah Bangunan Cagar Budaya - Image
Kuliner

Nikmati Jenang Upeh dan Bebek Bacem Pasar Ngino Sleman, Kuliner Enak di Tengah Bangunan Cagar Budaya

Jumat, 25 September 2026 | 15.00 WIB

Jelajah Pasar Kebonagung Minggir: Gerbang Ekonomi Sleman Barat, Surga Kuliner Legendaris Perbatasan - Image
Berita Daerah

Jelajah Pasar Kebonagung Minggir: Gerbang Ekonomi Sleman Barat, Surga Kuliner Legendaris Perbatasan

Selasa, 22 September 2026 | 19.39 WIB

5 Jajanan Khas Kediri yang Wajib Dicoba, dari Gethuk Pisang hingga Stik Tahu - Image
Kuliner

5 Jajanan Khas Kediri yang Wajib Dicoba, dari Gethuk Pisang hingga Stik Tahu

Jumat, 9 Oktober 2026 | 19.15 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore