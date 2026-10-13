Jadwal Kapal PELNI Makassar–Sorong Oktober 2026 Masih Ada, Tiket Mulai Rp 708 Ribu

JawaPos.com - Perjalanan laut dari Makassar menuju Sorong, Papua Barat Daya, bisa menjadi alternatif bagi kamu yang ingin bepergian dengan anggaran lebih terjangkau sekaligus menikmati pemandangan laut Indonesia Timur. Pada Oktober 2026, sejumlah kapal PELNI melayani rute ini, di antaranya KM Dobonsolo, KM Dorolonda, KM Ciremai, dan KM Sinabung, dengan harga tiket kelas ekonomi mulai Rp 708 ribu.

Berdasarkan jadwal yang tersedia, keberangkatan terdekat pada pertengahan Oktober dilayani KM Dobonsolo pada 15 Oktober, disusul KM Dorolonda pada 16 Oktober. Sementara itu, KM Ciremai dijadwalkan berangkat pada 21 Oktober dan KM Sinabung pada 25 Oktober.

Bagi calon penumpang yang merencanakan perjalanan pada akhir bulan, KM Dobonsolo juga memiliki jadwal keberangkatan pada 28 Oktober 2026.

Selain mempertimbangkan jadwal dan harga tiket, calon penumpang perlu memperhitungkan durasi pelayaran, fasilitas di kapal, serta kebutuhan selama perjalanan yang bisa memakan waktu beberapa hari.

Jadwal Kapal PELNI Makassar–Sorong Oktober 2026

Ada lima jadwal keberangkatan kapal PELNI rute Makassar–Sorong yang bisa menjadi acuan perjalanan pada Oktober 2026. Pilihan kapal tersebut memberikan alternatif bagi penumpang yang ingin menentukan waktu keberangkatan sesuai agenda masing-masing.

Berikut rincian jadwal dan harga tiket berdasarkan informasi yang tersedia.

1. KM Dobonsolo – 15 Oktober 2026

KM Dobonsolo menjadi pilihan untuk keberangkatan terdekat pada pertengahan Oktober. Kapal ini dijadwalkan berangkat dari Makassar menuju Sorong pada Kamis, 15 Oktober 2026.