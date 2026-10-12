Pantai Karang Potong Cianjur, Wisata Tepi Tebing dengan Spot Foto Estetik

JawaPos.com - Pantai Karang Potong Ocean View di Cianjur Selatan menawarkan pemandangan Samudra Hindia dari atas tebing, bangunan bergaya Santorini, hingga beragam spot foto estetik. Destinasi wisata di Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ini juga dilengkapi restoran, area bermain anak, dan penginapan dengan panorama laut.

Daya tarik tersebut membuat Pantai Karang Potong menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai sekaligus berburu foto. Pengunjung bisa bersantai sambil memandang laut lepas, menunggu matahari terbenam, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Meski demikian, perjalanan menuju kawasan ini membutuhkan persiapan karena lokasinya cukup jauh dari pusat Kota Cianjur maupun Jakarta. Wisatawan perlu mempertimbangkan waktu tempuh, kondisi jalan, dan pilihan transportasi sebelum berangkat.

Bangunan Putih Bergaya Santorini jadi Daya Tarik Utama Salah satu ciri khas Karang Potong Ocean View adalah bangunan bernuansa putih dengan aksen biru yang mengingatkan pada arsitektur Santorini, Yunani. Perpaduan warna tersebut terlihat kontras dengan birunya laut dan langit di pesisir selatan Jawa Barat.

Konsep bangunan modern minimalis membuat kawasan wisata ini memiliki suasana berbeda dari pantai alami yang hanya mengandalkan pasir dan ombak. Sejumlah sudutnya ditata sebagai area bersantai sekaligus latar foto bagi pengunjung.

Bagi wisatawan yang gemar membuat konten perjalanan, area ini bisa menjadi tempat untuk mengambil foto dengan latar laut lepas tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

Banyak Spot Foto dengan Latar Laut Selatan Karang Potong Ocean View juga dikenal dengan beragam spot foto tematik. Pengunjung dapat menemukan gardu pandang, jembatan kayu, ayunan di tepi laut, hingga replika gerbang Torii yang terinspirasi dari arsitektur Jepang.

Setiap sudut menawarkan komposisi foto berbeda. Gardu pandang cocok untuk menangkap panorama laut dari ketinggian, sedangkan jembatan kayu dan bangunan berwarna putih bisa menjadi latar foto dengan kesan lebih artistik.