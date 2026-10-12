Pantai Karang Potong Cianjur, Wisata Tepi Tebing dengan Spot Foto Estetik

Ilustrasi keindahan Pantai Karang Potong Cianjur. (Traveloka)
JawaPos.com - Pantai Karang Potong Ocean View di Cianjur Selatan menawarkan pemandangan Samudra Hindia dari atas tebing, bangunan bergaya Santorini, hingga beragam spot foto estetik. Destinasi wisata di Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ini juga dilengkapi restoran, area bermain anak, dan penginapan dengan panorama laut.
Daya tarik tersebut membuat Pantai Karang Potong menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai sekaligus berburu foto. Pengunjung bisa bersantai sambil memandang laut lepas, menunggu matahari terbenam, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.
Meski demikian, perjalanan menuju kawasan ini membutuhkan persiapan karena lokasinya cukup jauh dari pusat Kota Cianjur maupun Jakarta. Wisatawan perlu mempertimbangkan waktu tempuh, kondisi jalan, dan pilihan transportasi sebelum berangkat.
Salah satu ciri khas Karang Potong Ocean View adalah bangunan bernuansa putih dengan aksen biru yang mengingatkan pada arsitektur Santorini, Yunani. Perpaduan warna tersebut terlihat kontras dengan birunya laut dan langit di pesisir selatan Jawa Barat.
Konsep bangunan modern minimalis membuat kawasan wisata ini memiliki suasana berbeda dari pantai alami yang hanya mengandalkan pasir dan ombak. Sejumlah sudutnya ditata sebagai area bersantai sekaligus latar foto bagi pengunjung.
Bagi wisatawan yang gemar membuat konten perjalanan, area ini bisa menjadi tempat untuk mengambil foto dengan latar laut lepas tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Karang Potong Ocean View juga dikenal dengan beragam spot foto tematik. Pengunjung dapat menemukan gardu pandang, jembatan kayu, ayunan di tepi laut, hingga replika gerbang Torii yang terinspirasi dari arsitektur Jepang.
Setiap sudut menawarkan komposisi foto berbeda. Gardu pandang cocok untuk menangkap panorama laut dari ketinggian, sedangkan jembatan kayu dan bangunan berwarna putih bisa menjadi latar foto dengan kesan lebih artistik.
Waktu kunjungan juga memengaruhi hasil foto. Pada siang hari, cahaya matahari membuat warna bangunan dan laut terlihat lebih terang. Sementara itu, menjelang sore, suasana langit yang berubah warna dapat memberikan kesan berbeda pada foto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022