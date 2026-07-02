8 Wisata Terbaru Jember 2026, Spot Hits Rain Forest hingga Pantai Papuma

Ilustrasi wisata Pantai Papuma Jember, Jawa Timur. (Traveloka)
JawaPos.com - Sedang mencari destinasi wisata terbaru di Jember yang layak dikunjungi pada 2026? Kabupaten di Jawa Timur ini menawarkan beragam pilihan wisata, mulai dari wahana edukasi bertema hutan hujan tropis, pantai berpasir putih, wisata offroad, hingga taman rekreasi keluarga yang cocok untuk liburan bersama anak.
Popularitas wisata Jember terus meningkat seiring hadirnya sejumlah destinasi baru dan pembaruan fasilitas di objek wisata favorit. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Rain Forest di Jember Mini Zoo, yang menawarkan pengalaman menjelajah suasana hutan hujan tropis dengan harga tiket mulai Rp 30.000.
Tak hanya itu, kawasan wisata pesisir selatan juga semakin mudah dijelajahi setelah Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo menerapkan akses tiket terpadu seharga Rp 12.500, sehingga wisatawan bisa menikmati dua ikon pantai Jember dalam satu perjalanan.
Berikut delapan wisata terbaru dan terpopuler di Jember yang layak masuk daftar kunjungan selama 2026.
Rain Forest menjadi daya tarik terbaru di Jember Mini Zoo. Wahana ini menghadirkan nuansa hutan hujan tropis lengkap dengan jalur eksplorasi yang membawa pengunjung berinteraksi lebih dekat dengan berbagai satwa eksotis.
Selain menjadi tempat rekreasi, kawasan ini juga mengusung konsep edukasi sehingga cocok dikunjungi keluarga maupun rombongan sekolah. Tiket masuknya dibanderol mulai Rp 30.000.
Pantai Papuma tetap menjadi destinasi unggulan Jember berkat hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta panorama batu karang yang menjadi ciri khasnya.
Wisatawan juga dapat menikmati matahari terbenam yang menjadi salah satu momen paling diburu ketika berkunjung ke pantai ini.
Berada berdampingan dengan Pantai Papuma, Watu Ulo terkenal karena formasi batu karangnya yang memanjang menyerupai sisik naga.
Kini kedua objek wisata tersebut menggunakan sistem tiket masuk terpadu sehingga pengunjung cukup membayar Rp 12.500 untuk menikmati keindahan dua pantai sekaligus.
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