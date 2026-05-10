Parade 110 Ducati Gegerkan Bali! Ducati Indonesia Ajak Dunia Lihat Pulau Dewata Lewat We Ride As One 2026

JawaPos.com - Ducati Indonesia menggelar We Ride As One 2026 di Bali dengan menghadirkan 110 motor Ducati dan ratusan Ducatisti dari berbagai daerah pada 9 Mei 2026. Kegiatan bertema “Holiday” itu tidak hanya menjadi ajang riding bersama, tetapi juga upaya mempromosikan Bali ke dunia melalui komunitas global Ducati.

Nuansa liburan langsung terasa sejak para peserta tiba di Pulau Dewata melalui jalur udara, laut, dan darat pada 8 Mei 2026.

Ducati Indonesia menyiapkan layanan concierge hingga shuttle menuju Hotel Renaissance Nusa Dua di kawasan ITDC untuk memberikan pengalaman premium kepada seluruh peserta.

Mengapa We Ride As One 2026 di Bali Jadi Sorotan? We Ride As One tahun ini terasa berbeda karena mengusung konsep liburan santai di tengah panorama Bali yang mendunia.

Kehangatan atmosfer Pulau Dewata dipadukan dengan semangat kebersamaan komunitas Ducati membuat acara berlangsung lebih intim dan berkelas.

Seluruh peserta memulai agenda pada 9 Mei 2026 dengan sarapan bersama sebelum mengikuti pembukaan resmi dari CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhijanto.

Setelah itu, Aftersales Director Ducati Indonesia Dito Mulyawadi memberikan briefing keselamatan dan penjelasan rute sebelum rolling thunder dimulai.

Sebanyak 110 motor Ducati dari sembilan line-up ikut memeriahkan jalanan Bali dalam acara ini. Model yang hadir terdiri atas Superbike, Multistrada, DesertX, Hypermotard, Streetfighter, Diavel, Monster, Sport Classic, hingga Scrambler.

Rombongan memulai perjalanan dari kawasan ITDC lalu melintasi Tol Bali Mandara dengan panorama laut khas Bali. Konvoi kemudian bergerak menuju Nusa Dua dan berakhir di Peninsula Island untuk melakukan sesi formasi spesial.