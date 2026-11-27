JawaPos.com - Sebuah unggahan di media sosial Facebook menjadi sorotan setelah menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Poster itu diunggah oleh pemilik akun Yakobus Sila pada media sosial Facebook. Poster digital tersebut memperlihatkan Ahok tengah bersalaman dengan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Keduanya tampak mengenakan jaket merah berlogo PSI sembari berjabat tangan dengan latar belakang deretan bendera Merah Putih. Poster itu juga disertai tulisan, “AHOK RESMI GABUNG PSI”.

"Apakah betul Pak Ahok pindah PSI? Saya sih belum yakin karena Ahok konsisten dengan sikap politiknya!" tulis pemilik akun Yakobus Sila pada media sosial Facebook, dikutip Jumat (27/11).

Poster dengan menampilkan gambar Ahok bersalaman dengan Kaesang tersebut saat ini bertebaran di media sosial. Warganet menduga poster yang menyebutkan Ahok bergabung menjadi kader PSI adalah tidak benar alias hoaks.

Berdasarkarkan penelusuran, faktanya Ahok telah bergabung dengan PDI Perjuangan sejak 2019. Keputusan menjadi kader partai berlambang banteng itu disampaikannya saat bersilaturahmi ke Sekretariat DPD PDIP Bali pada 8 Februari 2019.

Karier politiknya di PDIP kemudian berlanjut. Pada 5 Juli 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ahok sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian.

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Jabatan tersebut juga masih tercantum dalam struktur kepengurusan DPP PDIP yang dipublikasikan melalui laman resmi partai berlambang banteng. Nama Basuki Tjahaja Purnama masih terdaftar sebagai Ketua Bidang Perekonomian.

Diduga poster yang menampilkan foto Ahok dengan Kaesang merupakan hasil rekayasa atau dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI-generated image).