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Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 11 November 2026 | 02.15 WIB

Jangan Happy Dulu! Kakorlantas Pastikan Masa Berlaku Tetap 5 Tahun, Belum Ada SIM Seumur Hidup

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aries Syahbudin menyampaikan keterangan kepada awak media di Gedung NTMC Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aries Syahbudin menyampaikan keterangan kepada awak media di Gedung NTMC Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Belakangan ini beredar informasi Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup. Informasi tersebut ditepis oleh Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin. Dia memastikan bahwa masa berlaku SIM tetap lima tahun.

”Jadi, kita masih aturan yang sekarang (SIM diperpanjang setiap lima tahun),” ucap Aries saat diwawancarai oleh awak media di Gedung NTMC Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11).

Menurut Brigjen Aries, aturan SIM yang berlaku saat ini masih mencakup masa berlaku lima tahun. Sehingga setiap pemilik SIM wajib memperpanjang dokumen tersebut sebelum masa berlakunya habis.  Selain itu, biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tetap perlu dibayarkan.

Namun demikian, Korlantas Polri sudah menyusun rencana untuk menerapkan sistem traffic attitude record atau catatan perilaku pengendara di jalan raya. Lewat sistem tersebut, Polri akan memberikan penilaian terhadap semua pemilik SIM. Penilaian tersebut nantinya menjadi basis untuk memberikan reward and punishment.

”Itu sudah berlaku di beberapa negara maju, bahwa akan ada reward terhadap masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas, hingga pada saatnya nanti perpanjangan dia bisa langsung,” terang Aries.

Sebaliknya, apabila poin penalti sudah mencapai batas tertentu, pemilik bisa diwajibkan mengikuti ujian ulang, bahkan tidak menutup kemungkinan SIM-nya dicabut. Misalnya jika terlibat dalam kecelakaan lalu lintas namun tidak bertanggung jawab dan melarikan diri dari petugas di lapangan.

”Jadi, saya sampaikan bahwa itu sampai sekarang yang masih berlaku, adalah yang sesuai dengan undang-undang. SIM itu belum berlaku seumur hidup,” tegas Aries.

Editor: Estu Suryowati
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