Penguin Rockhopper Utara Lahir Lewat Inseminasi Buatan, Jadi yang Pertama di Dunia
Foto yang diambil pada 29 Oktober 2026 memperlihatkan seekor anak penguin rockhopper utara yang lahir melalui proses inseminasi buatan di Shirahama, Prefektur Wakayama. (Kyodo)
JawaPos.com - Kebun binatang di Jepang berhasil mengembangbiakkan penguin rockhopper utara yang terancam punah melalui inseminasi buatan. Keberhasilan tersebut diklaim sebagai yang pertama di dunia dan telah dikonfirmasi melalui analisis DNA terhadap anak penguin yang baru menetas.
Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), Adventure World di Prefektur Wakayama, Jepang bagian barat, mengumumkan keberhasilan tersebut pada Jumat. Pihak kebun binatang sebelumnya melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah anak penguin yang menetas pada 28 Oktober merupakan hasil inseminasi buatan.
Penguin rockhopper utara merupakan burung laut yang tidak bisa terbang. Spesies ini memiliki ciri khas alis berwarna kuning cerah serta bulu hitam runcing di bagian atas kepala.
Nama rockhopper berasal dari kebiasaannya melompat melewati medan berbatu, bukan berjalan dengan gerakan mengayun seperti penguin pada umumnya. Habitat aslinya berada di kawasan Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Hindia bagian selatan.
Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), jumlah individu dewasa spesies ini diperkirakan sekitar 400.000 ekor. Penguin rockhopper utara masuk kategori terancam punah atau endangered dalam Daftar Merah Spesies Terancam IUCN.
Keberhasilan pengembangbiakan melalui inseminasi buatan ini menjadi terobosan dalam upaya konservasi spesies tersebut.
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