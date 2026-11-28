JawaPos.com - Samsung dikabarkan tengah menyiapkan fitur kecerdasan buatan (AI) baru untuk lini ponsel Galaxy S27. Fitur bernama Vision tersebut memungkinkan pengguna mengarahkan kamera ke suatu objek, kemudian mengajukan pertanyaan kepada AI untuk memperoleh informasi terkait objek yang dilihat.

Seperti dilansir dari Engadget, informasi ini terungkap melalui baris kode dalam One UI 9.5 Beta 1. Samsung sedang mengembangkan mode Vision yang nantinya ditempatkan bersama pilihan mode kamera lainnya.

Melalui fitur tersebut, kamera ponsel tidak hanya berfungsi untuk mengambil gambar. Pengguna juga dapat memanfaatkannya untuk mengenali objek dan mendapatkan penjelasan secara langsung dari AI.

Mode Vision disebut mampu menampilkan rangkuman informasi berdasarkan objek yang tertangkap kamera. Pengguna juga akan mendapatkan sejumlah kata kunci yang bisa dipilih, rekomendasi tindakan, serta kemampuan mengambil teks dari objek yang sedang dilihat.

Selain itu, terdapat tombol Ask yang memungkinkan pengguna mengirimkan objek ke Gemini untuk mendapatkan jawaban. Sementara tombol Translate akan meneruskan informasi ke aplikasi AI Vision milik Samsung untuk diterjemahkan.

Sebenarnya, Samsung sudah menyediakan akses Gemini Live yang memungkinkan pengguna berdiskusi dengan AI mengenai objek di sekitarnya. Perusahaan asal Korea Selatan itu juga sebelumnya mengembangkan kemampuan AI multimodal melalui asisten virtual Bixby.

Menariknya, Android Authority menemukan bahwa aplikasi AI Vision yang berkaitan dengan fitur baru tersebut dikembangkan dari basis Bixby Vision. Teknologi itu sebelumnya menjadi bagian dari asisten digital internal Samsung yang memiliki kemampuan mengenali objek melalui kamera.

Konsep yang diusung Samsung juga memiliki kemiripan dengan fitur Siri mode pada iOS 27. Apple menghadirkan kemampuan tersebut di aplikasi Kamera agar pengguna dapat mengakses Visual Intelligence tanpa harus bergantung pada tombol Camera Control.

Dengan demikian, kemampuan AI berbasis kamera bisa diakses melalui aplikasi yang lebih sering digunakan. Pengguna pun dapat memperoleh informasi mengenai lingkungan sekitar tanpa harus terlebih dahulu mencari tahu secara manual.

Meski begitu, Samsung belum memberikan pengumuman resmi mengenai kehadiran mode Vision. Perlu diingat, fitur yang ditemukan dalam perangkat lunak versi beta belum tentu akan dibawa ke versi final.