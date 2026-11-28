JawaPos.com - Google akan mewajibkan pengembang aplikasi Android mencantumkan nomor telepon dan alamat bisnis mereka mulai 1 Maret 2027. Informasi tersebut nantinya dapat dilihat pengguna di seluruh dunia melalui aplikasi yang tersedia di Google Play Store.

Kebijakan ini menuai kritik, terutama dari pengembang independen dan pelaku usaha berskala kecil yang menjalankan bisnis dari rumah. Sebab, kewajiban tersebut berpotensi membuat alamat tempat tinggal mereka diketahui publik.

Sebagaimana dilaporkan Engadget, sejumlah pengembang bahkan mempertimbangkan menyewa kantor agar tidak perlu memublikasikan alamat rumah. Seorang pengembang independen menyebut pengungkapan informasi tersebut dapat mengancam privasi. "Mengungkap alamat rumah pengembang sama saja dengan pelanggaran privasi," ujarnya kepada media tersebut.

Kebijakan baru ini berkaitan dengan kewajiban pengembang untuk menyatakan status mereka sebagai pedagang atau trader berdasarkan hukum Inggris dan Digital Services Act (DSA) Uni Eropa.

Google meminta pengembang mengategorikan diri sebagai pedagang apabila mereka secara rutin memperoleh penghasilan dari aplikasi dan melakukan transaksi secara konsisten. Pernyataan status tersebut harus disampaikan paling lambat 1 Februari 2027.

Pengembang yang menyatakan diri sebagai pedagang wajib menyerahkan identitas bisnis, nomor telepon, dan alamat. Informasi tersebut kemudian akan ditampilkan kepada pengguna secara global. Sementara itu, pengguna di Inggris dan Wilayah Ekonomi Eropa juga dapat melihat rincian bisnis serta sertifikasi mandiri pengembang.

Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, pengembang berisiko kehilangan akses untuk merilis pembaruan aplikasi. Google bahkan dapat menghapus aplikasi yang bersangkutan dari Play Store di seluruh dunia, bukan hanya di wilayah yang menerapkan aturan tersebut.

Google juga tidak menerima penggunaan alamat kotak pos atau post office box (PO Box) sebagai pengganti alamat bisnis. Ketentuan ini membuat pengembang kecil harus mencari alternatif untuk menjaga informasi pribadi mereka tetap terlindungi.

Kebijakan Google tersebut juga memiliki perbedaan dengan aturan yang diterapkan Apple. Perusahaan pembuat iPhone itu hanya menampilkan nomor telepon dan alamat pengembang di negara-negara Eropa yang mewajibkan pengungkapan informasi tersebut berdasarkan peraturan setempat.

Menanggapi kritik dari komunitas pengembang, juru bicara Google menyatakan perusahaan tengah mempertimbangkan cara untuk mengurangi informasi pribadi yang ditampilkan kepada publik.

"Kami menanggapi privasi dengan serius dan berkomitmen untuk melindungi data pengembang maupun pengguna. Di saat yang sama, kami mematuhi hukum yang berlaku dan memahami betapa pentingnya bagi pengguna untuk mendapatkan akses dukungan terkait aplikasi yang mereka instal," kata juru bicara Google.