JawaPos.com - Program internet murah dengan tarif mulai Rp 100 ribu per bulan telah memperoleh 614.870 pelanggan baru hingga November 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini menyiapkan evaluasi untuk memperluas jangkauan layanan tersebut ke lebih banyak wilayah Indonesia.

Program ini memanfaatkan pita frekuensi 1,4 GHz yang dilelang pemerintah pada akhir 2025. Melalui teknologi fixed wireless access (FWA), masyarakat bisa menikmati akses internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan biaya berlangganan Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan.

“Pelanggan internet murah dengan tarif 100 hingga 150 ribu rupiah per bulan atau layanan fixed wireless access hasil lelang 1,4 GHz sudah mencapai 614.870 pelanggan baru,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Meutya menjelaskan jangkauan layanan tersebut kini tidak lagi terbatas di Pulau Jawa. Sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi juga sudah terlayani, termasuk kawasan Indonesia timur seperti Maluku dan Papua.

Menurutnya, kehadiran internet murah juga mulai mendorong perubahan persaingan di industri penyedia layanan internet. Operator lain diharapkan ikut menyesuaikan strategi bisnis agar dapat menawarkan tarif yang lebih terjangkau kepada masyarakat.

“Tidak hanya yang menggunakan 1,4 GHz, tapi layanan internet lainnya juga akan melakukan perubahan model bisnis yang membuat harganya ikut turun,” ungkapnya.

Komdigi menilai keterjangkauan internet menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas aktivitas ekonomi digital. Akses tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta generasi muda untuk mengembangkan inovasi teknologi.

Meutya menambahkan, pemerataan akses internet juga menjadi bagian dari dukungan kementeriannya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.