JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan sejumlah langkah untuk menyikapi kebijakan baru Amerika Serikat (AS) yang memperketat ekspor chip dan server kecerdasan artifisial (AI) ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan tersebut mewajibkan perusahaan mengantongi izin ekspor untuk produk teknologi tertentu.

Aturan yang diterbitkan Biro Industri dan Keamanan AS (BIS) melalui skema Interim Final Rule itu diumumkan pada 16 November 2026 dan mulai berlaku tiga hari kemudian, tepatnya 19 November 2026. Selain Indonesia, ketentuan tersebut juga berlaku untuk Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan, kebijakan tersebut tidak serta-merta menutup akses Indonesia terhadap chip dan server AI dari AS. Perusahaan masih bisa mengajukan izin ekspor, tetapi setiap permohonan akan melalui penilaian tersendiri.

“Ekspor chip dan server AI yang tercakup dalam aturan ini ke Indonesia tetap dimungkinkan. Permohonan izin dinilai satu per satu,” ujar Meutya dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Terkait laporan mengenai sejumlah mitra manufaktur yang menghentikan pengiriman, Meutya menyebut Komdigi belum menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan bersangkutan.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pelaku industri untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut secara langsung.

Menurut Meutya, perubahan aturan ekspor itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam jangka pendek, terutama bagi perusahaan yang tengah mengembangkan infrastruktur AI dan pusat data di Indonesia.

“Kami memahami aturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian jangka pendek bagi perusahaan yang sedang membangun infrastruktur AI dan pusat data. Ekosistem AI Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat. Sebagian besar layanan AI yang digunakan masyarakat, termasuk layanan yang merekomendasikan konten atau produk (recommender system), berada di luar cakupan aturan ini,” kata Meutya.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan tiga langkah. Pertama, menyatukan sikap antarkementerian dan lembaga agar Indonesia memiliki posisi bersama dalam menyikapi aturan ekspor teknologi AS tersebut.

Kedua, pemerintah akan memperkuat penegakan hukum dan tata kelola infrastruktur digital. Komdigi juga meminta operator pusat data memastikan identitas pelanggan serta tujuan penggunaan sumber daya komputasi yang disediakan.

“Indonesia tidak menoleransi penyalahgunaan infrastruktur digital di Indonesia. Kami mendorong operator pusat data untuk mengenali siapa pelanggan mereka dan untuk apa pelanggan menggunakan sumber daya komputasi,” ujar eks news anchor tersebut.

Langkah tersebut mengacu pada prinsip Know Your Customer dan Know Your Customer’s Workload, yakni kewajiban mengenali pelanggan sekaligus memahami aktivitas yang dilakukan menggunakan infrastruktur pusat data.

Ketiga, pemerintah akan membuka komunikasi dengan AS untuk membahas penerapan aturan tersebut, termasuk persyaratan perizinan ekspor.

Melalui dialog itu, pemerintah ingin memastikan perusahaan Indonesia yang mematuhi ketentuan tetap memiliki akses terhadap teknologi yang dibutuhkan.