JawaPos.com – Inovasi teknologi finansial (fintech) didorong agar tidak berhenti pada pengembangan ide, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata industri dan sektor riil. Salah satunya melalui pengembangan solusi teknologi yang siap diuji coba dan diterapkan oleh pelaku industri.

Upaya tersebut dilakukan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Foundry melalui peluncuran AFTECH Innovator Competition (AIC) 2027 dalam rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (27/11).

Kompetisi tersebut mengusung tema Pilot to Impact: Accelerating Indonesia’s Market-Ready Fintech Solutions. Berbeda dari kompetisi yang berfokus pada pengembangan ide awal, AIC 2027 menyasar solusi teknologi yang sudah mendekati tahap implementasi atau near-ready solutions.

Wakil Ketua Umum IV AFTECH Claudia Kolonas menjelaskan, kompetisi tersebut berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Sepanjang 2026, AFTECH telah berdiskusi dengan 22 asosiasi sektor riil. Dari pertemuan itu, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama yang banyak dihadapi pelaku industri.

AFTECH kemudian merumuskan enam tantangan yang dapat dijawab melalui inovasi teknologi. Persoalan tersebut antara lain dihadapi perusahaan pengiriman barang atau forwarder yang harus menalangi biaya sebelum menerima pembayaran, pemasok alat kesehatan yang menunggu pembayaran hingga berbulan-bulan, serta petani kopi yang menghadapi risiko cuaca tanpa perlindungan memadai.

Selain enam tantangan tersebut, kompetisi juga menyediakan kategori terbuka bagi solusi yang menjawab persoalan lain di sektor riil.

"Melalui AFTECH Innovator Competition kami ingin mengubah energi tersebut menjadi pipeline inovasi yang berjalan sepanjang tahun. Persoalannya datang langsung dari sektor riil, sementara anggota AFTECH siap membuka pintu bagi uji coba solusi para pemenang. Inilah wujud manfaat BFN yang terus berlanjut setelah acaranya selesai," ujar Claudia.

Dalam kompetisi ini, peserta dibagi menjadi dua kategori, yakni profesional atau startup serta mahasiswa. Solusi yang dikembangkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan berbagai sektor, mulai dari sistem pembayaran, inklusi keuangan, logistik, UMKM, hingga kesehatan.

Sebagai mitra inkubator, Foundry akan menangani metodologi penilaian, penyusunan kurikulum, serta pendampingan mentor bagi peserta terpilih.

Partner Foundry Andreas Surya mengatakan, kompetisi tersebut dirancang untuk mendorong produk agar siap diuji di pasar. Karena itu, penilaian tidak hanya berfokus pada gagasan, tetapi juga kesiapan solusi dalam menjawab persoalan di dunia nyata.

"Kami tidak mencari presentasi yang paling memukau, melainkan solusi yang paling siap bekerja di dunia nyata. Tiga puluh tim terbaik akan mendapatkan mentoring intensif bersama Foundry agar solusinya siap diuji coba, memiliki value yang kuat dan investible. Bagi mahasiswa, kompetisi ini juga menjadi kesempatan langka untuk membawa hasil riset kampus langsung ke meja industri," tegas Andreas.

Pendaftaran AFTECH Innovator Competition 2027 telah dibuka sejak peluncuran hingga 30 April 2027. AFTECH juga akan menggelar roadshow di sejumlah kota, yakni Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang, dan Makassar, serta sesi informasi secara daring.

Sebanyak 30 tim terbaik akan diumumkan pada pertengahan Mei 2027 untuk mengikuti program pendampingan. Kompetisi kemudian berlanjut ke tahap Demo Day dan penganugerahan selama 48 jam pada akhir Juni 2027.