JawaPos.com – Banyak pilihan perangkat wearable seperti True Wireless Stereo (TWS), smartwatch, dan smartband yang kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Jenama teknologi Xiaomi menghadirkan tiga pilihan perangkat wearable yang menyasar segmen harga berbeda pada November 2026. Diantaranya Xiaomi Buds 6, Xiaomi Watch S5 46mm, dan Xiaomi Smart Band 10.

Ketiganya memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing. Buds 6 mengandalkan fitur peredam bising, sedangkan Watch S5 46mm menawarkan fitur pemantauan kesehatan dan olahraga.

Sementara Smart Band 10 hadir dengan desain ringkas dan daya tahan baterai panjang.

Xiaomi Buds 6, TWS dengan ANC dan Hi-Res Audio Xiaomi Buds 6 menjadi pilihan TWS di kelas harga Rp1 jutaan. Perangkat ini dibekali teknologi Active Noise Cancellation (ANC) untuk membantu meredam kebisingan dari lingkungan sekitar.

Fitur ANC tersebut diklaim mampu meredam kebisingan hingga 95 dB. Dengan begitu, pengguna dapat mendengarkan musik, mengikuti podcast, atau melakukan panggilan telepon dengan lebih nyaman di lingkungan yang ramai.

Xiaomi Buds 6 punya fitur ANC tersebut diklaim mampu meredam kebisingan hingga 95 dB. (Istimewa)

Dari sisi kualitas suara, Xiaomi Buds 6 mendukung Hi-Res Audio dan Snapdragon Sound. Perangkat ini juga telah disetel menggunakan Harman AudioEFX oleh tim Harman Golden Ears.

Pengguna dapat memilih sejumlah pengaturan suara sesuai kebutuhan, seperti Enhance Voice untuk memperjelas suara percakapan, Enhance Treble untuk karakter suara yang lebih menonjol pada frekuensi tinggi, serta Soothing Bass untuk memperkuat suara bass.

Untuk kebutuhan komunikasi, TWS ini dilengkapi tiga mikrofon dengan teknologi AI Noise Reduction. Fitur tersebut diklaim mampu mengurangi gangguan suara angin hingga kecepatan 12 meter per detik.

Dari sisi desain, masing-masing earbuds memiliki bobot 4,4 gram dengan bentuk ergonomis. Bobot tersebut membuat perangkat relatif ringan saat digunakan dalam waktu lama.

Smartwatch dengan 150 Mode Olahraga Di kelas smartwatch, Xiaomi Watch S5 46mm menawarkan layar AMOLED berukuran 1,48 inci dengan resolusi 480 x 480 piksel.

Bagian bodinya menggunakan material stainless steel 316L yang memberikan kesan kokoh.

Smartwatch ini menyediakan lebih dari 150 mode olahraga untuk mencatat berbagai aktivitas fisik. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah Personal Running Coach, yang menyediakan program latihan berdasarkan target dan kondisi fisik pengguna.

Untuk aktivitas luar ruangan, Xiaomi Watch S5 46mm dibekali chip GNSS dual-frequency. Teknologi tersebut membantu meningkatkan akurasi pelacakan lokasi saat pengguna berolahraga atau menjelajahi rute tertentu.

Fitur pemantauan kesehatannya mencakup detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan tingkat stres. Perangkat ini juga mendukung pemantauan siklus menstruasi serta fitur Advanced Sleep Monitoring untuk menganalisis pola tidur.

Daya tahan baterai menjadi salah satu aspek yang ditawarkan. Dengan kapasitas 815 mAh, Xiaomi mengklaim baterainya mampu bertahan hingga 21 hari dalam kondisi penggunaan tertentu.

Smartband dengan Baterai hingga 21 Hari Bagi pengguna yang membutuhkan perangkat lebih ringkas, Xiaomi Smart Band 10 menawarkan layar AMOLED berukuran 1,72 inci. Smartband ini memiliki bezel setebal 2 mm dan bodi dengan ketebalan 10,95 mm.

Bagian bodinya menggunakan material aluminium alloy. Pengguna juga dapat menyesuaikan tampilannya melalui sejumlah pilihan tali, mulai dari model rajut, kulit, magnetik, hingga fluororubber.

Untuk mendukung aktivitas fisik, Xiaomi Smart Band 10 menyediakan lebih dari 150 mode olahraga. Perangkat ini juga memiliki ketahanan air hingga 5 ATM sehingga dapat digunakan untuk aktivitas berenang.

Fitur kesehatannya mencakup pemantauan detak jantung, kadar oksigen dalam darah, tingkat stres, dan siklus menstruasi.

Smartband ini juga dapat memantau pola tidur serta memberikan rekomendasi untuk membantu pengguna memperbaiki kualitas istirahat.

Xiaomi Smart Band 10 menggunakan baterai berkapasitas 233 mAh. Dalam kondisi penggunaan tertentu, daya baterainya diklaim mampu bertahan hingga 21 hari.

Harga dan Ketersediaan Ketiga perangkat wearable tersebut dipasarkan melalui kanal penjualan online maupun offline Xiaomi Indonesia.

Untuk Buds 6: Rp1.499.000, tersedia dalam pilihan warna Nebula Purple, Graphite Black, Ceramic White, dan Titan Gray.

Sedangkan untuk Watch S5 46mm: mulai Rp2.199.000, dengan pilihan warna Black, Silver, Jungle Green, dan Ceramic Blue.

Sementara Xiaomi Smart Band 10: mulai Rp599.000, tersedia dalam warna Midnight Black, Glacier Silver, dan Pearl White.