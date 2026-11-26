JawaPos.com - Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan kebutuhan tinggi terhadap pelatihan keamanan siber yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan. Temuan tersebut terungkap dalam riset Kaspersky yang menunjukkan bahwa 36 persen organisasi di Indonesia memprioritaskan pelatihan keamanan teknologi informasi berbasis peran.

Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua bersama Malaysia, setelah Vietnam yang mencatat 42 persen. Pelatihan berbasis peran dinilai menjadi kebutuhan karena setiap departemen memiliki tanggung jawab dan potensi ancaman keamanan yang berbeda.

Secara regional, pelatihan keamanan TI yang dirancang khusus untuk departemen atau tim tertentu menjadi prioritas 33 persen organisasi di Asia Pasifik. Sementara itu, pelatihan mengenai jenis ancaman tertentu dipilih oleh 30 persen organisasi.

Kebutuhan peningkatan kemampuan keamanan siber juga tidak hanya menyasar karyawan di bidang teknologi informasi. Sebanyak 25 persen organisasi di Asia Pasifik memprioritaskan pelatihan mengenai peringatan dan respons keamanan bagi karyawan non-TI. Di Indonesia, angkanya bahkan mencapai 31 persen.

"Organisasi di Asia-Pasifik tidak menginginkan pelatihan keamanan siber yang bersifat seragam untuk semua orang. Mereka menginginkan program yang secara spesifik menjawab mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta skenario dunia nyata yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim mereka," ujar Adrian Hia, Managing Director untuk wilayah Asia-Pasifik di Kaspersky.

Riset tersebut juga memperlihatkan tingginya minat terhadap metode pembelajaran daring. Sebanyak 66 persen profesional keamanan siber di Asia Pasifik memilih pelatihan online. Persentase ini menjadi yang tertinggi dibandingkan kawasan lain, seperti Amerika Utara sebesar 55 persen dan Eropa 42 persen.

Meski demikian, kemudahan akses bukan satu-satunya pertimbangan organisasi dalam memilih pelatihan. Sebanyak 55 persen organisasi di Asia Pasifik menjadikan keberadaan panel pakar sebagai faktor utama untuk menilai kredibilitas penyedia pelatihan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertimbangan nama merek sebesar 48 persen dan testimoni klien sebesar 49 persen.