JawaPos.com - Grand Theft Auto VI (GTA VI) mencatatkan pencapaian besar sejak diluncurkan. Dalam lima hari pertama, game besutan Rockstar Games tersebut berhasil menarik perhatian jutaan pemain dan mencetak rekor baru di industri hiburan.

Pada hari pertama peluncurannya, GTA 6 dilaporkan meraup penjualan sebesar USD 3,79 miliar atau sekitar Rp69,37 triliun. Angka tersebut menjadikannya peluncuran terbesar dalam sejarah industri hiburan lintas media.

Sony juga mengungkapkan bahwa GTA 6 menjadi gim dengan peluncuran terbesar sepanjang sejarah PlayStation.

Rekor tersebut tercatat dalam perjalanan 32 tahun PlayStation yang telah melewati lima generasi konsol, tidak termasuk perangkat portabel dan revisi perangkat keras.

Dikutip dari PlayStation Blog, GTA 6 berhasil menjangkau 39 juta pemain unik di konsol PlayStation 5 (PS5).

Gim ini juga mencatatkan jumlah pemain aktif secara bersamaan atau concurrent players tertinggi dibandingkan seluruh judul lain di platform PlayStation.

Pencapaian tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari game multipemain, free-to-play, hingga gim pemain tunggal atau single-player.

Dari total pemain tersebut, waktu bermain yang dihabiskan mencapai 683 juta jam. Jika dihitung berdasarkan jumlah pemain unik, setiap pemain rata-rata menghabiskan lebih dari 17 jam untuk menjelajahi dunia GTA 6.

Antusiasme pemain juga terlihat dari penjualan konsol PS5. Sony memperkirakan GTA 6 menjadi gim pertama yang dimainkan pada 70 persen unit PS5 baru yang dibeli dan terhubung ke jaringan selama akhir pekan peluncurannya.