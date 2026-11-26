JawaPos.com - WhatsApp mulai menggulirkan fitur penjadwalan pesan. Fitur ibaru ini memungkinkan pengguna mengatur waktu pengiriman pesan di obrolan pribadi maupun grup. Fitur ini diluncurkan secara global untuk pengguna perangkat iOS dan Android.

Untuk menggunakannya, pengguna cukup mengetik pesan seperti biasa, kemudian menekan lama tombol kirim. Setelah itu, pengguna dapat menentukan waktu pengiriman pesan, mulai dari 10 menit hingga 14 hari ke depan.

Seperti dilansir dari TechCrunch, WhatsApp juga menyediakan menu untuk melihat seluruh pesan yang sudah dijadwalkan. Pengguna dapat menghapus pesan tersebut jika tidak lagi diperlukan. Namun, belum diketahui apakah jadwal pengiriman yang sudah dibuat nantinya bisa diubah.

Salah satu keunggulan fitur ini adalah pesan tetap terkirim sesuai jadwal meskipun ponsel pengguna dalam keadaan mati atau tidak terhubung ke jaringan internet. Konten yang dapat dijadwalkan pun tidak terbatas pada teks, tetapi mencakup foto dan video.

Kehadiran fitur ini dapat memudahkan pengguna dalam berbagai kebutuhan komunikasi. Misalnya, mengirim ucapan ulang tahun tepat waktu atau menyampaikan pesan kepada orang yang berada di zona waktu berbeda.

Fitur tersebut juga berpotensi membantu pelaku bisnis dalam mengatur pengiriman informasi dan pembaruan kepada pelanggan. Sementara itu, untuk kebutuhan pekerjaan, penjadwalan pesan dapat mempermudah koordinasi serta penyampaian informasi kepada anggota tim.