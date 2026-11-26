JawaPos.com - WhatsApp tengah mengembangkan fitur baru yang memungkinkan pengguna membuat stiker dengan tambahan suara. Fitur ini membuat stiker tidak hanya menampilkan gambar atau animasi, tetapi juga dapat memutar audio ketika diketuk.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna menambahkan suara ke stiker yang dibuat dari video. Dengan begitu, pengguna bisa mengubah potongan video ikonik atau meme populer menjadi stiker yang dilengkapi audio. Salah satu contohnya adalah meme "Whistle" yang menampilkan Josh Hutcherson dan kembali populer berkat film Sunrise on the Reaping.

Dikutip dari WABetaInfo, fitur stiker bersuara ini hadir dalam pembaruan WhatsApp beta versi 2.26.41.3 untuk Android. Pengguna yang ingin mencobanya dapat mendaftar sebagai penguji beta melalui Google Play.

Untuk membuatnya, pengguna cukup membuka ruang obrolan, mengetuk ikon stiker, kemudian memilih opsi "Buat stiker" atau Create sticker. Setelah itu, pilih video dari galeri ponsel. WhatsApp akan secara otomatis mengubah video tersebut menjadi stiker.

Setelah stiker terbentuk, pengguna akan menemukan ikon "Suara" atau Sound pada menu bagian atas. Ketika diketuk, opsi "Tambah suara" atau Add sound akan muncul.

Melalui menu tersebut, pengguna dapat mempertahankan audio asli dari video, merekam pesan suara atau audio kustom, hingga memilih berkas suara yang tersimpan di ponsel. Setelah proses selesai, stiker bersuara dapat disimpan dan dikirim ke pengguna lain.

Namun, fitur ini masih dalam tahap pengujian sehingga belum tentu tersedia bagi seluruh pengguna beta. Bahkan, pengguna yang sudah terdaftar sebagai penguji mungkin belum mendapatkan akses.