JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi keamanan siber.

Teknologi ini tidak hanya membantu organisasi mendeteksi dan merespons ancaman, tetapi juga dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melancarkan serangan dengan kecepatan dan skala yang lebih besar.

Kondisi tersebut meningkatkan volume peringatan keamanan sekaligus kompleksitas analisis dan penanganan insiden.

Organisasi pun dituntut memiliki sistem keamanan yang mampu mengidentifikasi ancaman secara cepat tanpa mengesampingkan ketepatan pengambilan keputusan.

Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah mengintegrasikan AI dengan keahlian analis keamanan siber.

Pendekatan tersebut diperkenalkan perusahaan keamanan siber SecurXcess melalui peluncuran VERA AI SOC (Verdict Event Response AI) di Discovery SCBD, Jakarta, Rabu (25/11).

Teknologi tersebut dikembangkan untuk mendukung layanan Managed Security Operations Center (SOC), khususnya dalam mengotomatisasi proses analisis, korelasi, klasifikasi, hingga penentuan keputusan awal atau verdict terhadap peristiwa keamanan yang terdeteksi melalui platform Security Information and Event Management (SIEM).

VERA dirancang untuk mendukung pekerjaan analis SOC Level 1 (L1) dan Level 2 (L2).

Otomatisasi ini diharapkan dapat mempercepat investigasi awal, meningkatkan konsistensi analisis, serta mengurangi pekerjaan berulang dalam pemantauan keamanan.

Dengan berkurangnya beban pekerjaan rutin, analis keamanan dapat lebih berfokus pada penanganan insiden kompleks, investigasi mendalam, dan aktivitas pencegahan ancaman.

Meski demikian, teknologi AI tetap ditempatkan sebagai pendukung pengambilan keputusan, bukan pengganti peran manusia.

CEO SecurXcess Ariesto Kosasih mengatakan, pemanfaatan AI dalam operasional keamanan siber perlu tetap menempatkan manusia sebagai pengendali.

"Kami ingin meningkatkan kapabilitas Managed SOC dengan memanfaatkan Al untuk mempercepat analisis, membantu menentukan prioritas, dan meningkatkan konsistensi respons. Dengan begitu, analis keamanan dapat lebih fokus pada penanganan ancaman kompleks yang membutuhkan keahlian dan pertimbangan manusia," ujar Ariesto.

Ancaman Siber dan Kesiapan Industri Keuangan Perkembangan ancaman siber berbasis AI juga menjadi pembahasan dalam forum bertema "Sharp Insight. Relentless Defense." yang digelar bersamaan dengan peluncuran tersebut.

Diskusi membahas perubahan pola serangan dan pertahanan siber, kesiapan institusi keuangan dalam memenuhi ekspektasi regulator, serta langkah antisipasi terhadap perkembangan ancaman digital di masa mendatang.

Forum tersebut menghadirkan Ariesto Kosasih, CEO SecurXcess; Muhammad Rakhmadhani, Chief of Change Management Bank Victoria; serta sejumlah pakar teknologi dari Darktrace, Vicarius, dan Elastic.

Selain diskusi, kegiatan tersebut juga menghadirkan pameran teknologi yang melibatkan Darktrace, Vicarius, dan Elastic.

Area ini menjadi sarana bagi peserta untuk mengenal penerapan berbagai teknologi keamanan siber sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan perlindungan sistem digital di lingkungan organisasi.

Integrasi AI dan keahlian manusia menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan industri untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.