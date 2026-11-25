JawaPos.com - Persaingan teknologi mobilitas udara mulai memperlihatkan dua pendekatan berbeda dari Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Tiongkok berhasil menguji mobil terbang tanpa sayap yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, sementara Tesla milik Elon Musk memperkenalkan Roadster generasi kedua dengan teknologi pendorong gas bertekanan hasil kolaborasi dengan SpaceX. Kedua inovasi tersebut menawarkan kemampuan bergerak di udara, tetapi menggunakan sistem penggerak yang berbeda.

Dilansir dari The Economic Times, Rabu (25/11/2026), prototipe mobil terbang tanpa sayap tersebut menyelesaikan penerbangan perdananya di Changsha, Tiongkok, pada 21 November. Kendaraan satu penumpang itu dikembangkan oleh Zhongfei Chuangzhi Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd., menurut laporan media lokal Tiongkok, Rednet. Dalam uji terbang tersebut, kendaraan berhasil lepas landas secara vertikal, melayang, bermanuver di udara, lalu mendarat tanpa membutuhkan landasan pacu. Rekaman penerbangannya dibagikan Duta Besar Tiongkok untuk India, Xu Feihong, melalui platform X.

Dalam unggahannya, Xu menulis, "Mobil terbang tanpa sayap buatan Tiongkok telah menyelesaikan penerbangan perdananya di Changsha. Dengan berat lepas landas 280 kilogram dan kapasitas muatan 120 kilogram, kendaraan ini dapat terangkat tanpa landasan pacu. Desain kipas tertutup menyembunyikan bilah-bilah di dalam bodi sehingga penerbangan di perkotaan menjadi lebih aman." Kendaraan tersebut memiliki bobot lepas landas maksimum 280 kilogram dan mampu membawa muatan hingga 120 kilogram.

Secara teknis, prototipe Tiongkok mengandalkan sistem multi-stage thrust-vectoring ducted fan. Sejumlah kipas ditempatkan dalam saluran tertutup di bagian kendaraan untuk mengembuskan udara ke bawah sehingga menghasilkan daya angkat. Arah dorongan kemudian diatur untuk memungkinkan kendaraan naik secara vertikal, mempertahankan posisi melayang, dan melakukan manuver. Berbeda dari pesawat konvensional yang memerlukan sayap dan kecepatan maju, sistem ini menghasilkan daya angkat langsung dari dorongan kipas.

Penempatan bilah baling-baling di dalam struktur kendaraan juga menjadi bagian penting desainnya. Pengembang berupaya mengurangi risiko kontak dengan baling-baling terbuka, terutama apabila teknologi tersebut kelak digunakan pada penerbangan rendah di kawasan perkotaan. Meski demikian, keberhasilan penerbangan perdana baru membuktikan kemampuan prototipe, bukan kesiapan operasional maupun kelayakannya mengangkut penumpang secara komersial.

Sementara itu, Tesla memperkenalkan Roadster generasi kedua yang didesain ulang pada 15 Oktober 2026 dalam acara di fasilitas pengujian SpaceX di Texas. Kendaraan sport listrik tersebut diperlihatkan melaju pada lintasan melengkung, bergerak dalam posisi terbalik, melakukan manuver di udara, lalu mendarat menggunakan pendorong gas bertekanan dingin atau cold-gas thrusters.

Musk menggambarkan kemampuan kendaraan tersebut dengan pernyataan, "Mobil terbang itu nyata. Kendaraan ini memiliki kendali ketinggian, pendorong, serta pendorong utama di bagian belakang. Jadi, pada dasarnya, mobil ini dapat terbang seperti roket dan melakukan gerakan berguling serta manuver akrobatik."

Namun, Bos Tesla itu juga mengakui persoalan regulasi dan keselamatan. "Saya tidak yakin kendaraan ini sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum di semua wilayah. Prototipe ini belum tentu mengutamakan aspek keselamatan, tetapi dirancang untuk memberikan sensasi berkendara yang luar biasa," ujar Musk, seperti dikutip The Guardian.

Perbedaan utama keduanya terletak pada sistem penggeraknya. Tesla Roadster menggunakan kipas di bagian bawah untuk menciptakan daya isap agar mobil tetap mencengkeram permukaan, sementara pendorong gas bertekanan memungkinkan manuver singkat di udara. Sebaliknya, prototipe Tiongkok mengandalkan kipas bersaluran tertutup untuk mengangkat kendaraan secara vertikal dan membuatnya melayang.

Adapun untuk pengembangannya, Tesla menargetkan produksi Roadster pada 2028 setelah mengalami penundaan selama bertahun-tahun sejak konsep generasi keduanya diperkenalkan pada 2017. Kendaraan ini ditawarkan dalam tiga konfigurasi, yakni Performance, Thrust, dan Rocket. Varian Rocket dilengkapi 10 pendorong gas dingin di sekeliling bodi untuk mendukung kemampuan terbang, sedangkan dua varian lainnya lebih berorientasi pada performa berkendara.