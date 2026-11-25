JawaPos.com - Soundcraft memperkenalkan Signature Plus Series, generasi terbaru konsol mixing analog yang dilengkapi sejumlah fitur untuk mendukung kebutuhan produksi audio modern. Mixer ini tersedia dalam empat pilihan konfigurasi, yakni 12, 16, 22, dan 32 channel.

Mixer tersebut dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pertunjukan musik, studio rekaman, podcast, hingga produksi konten digital. Setiap model memiliki fitur dan performa audio yang sama, meskipun jumlah channel input berbeda.

Dari sisi pengoperasian, Signature Plus Series menggunakan tata letak yang memisahkan bagian input dan output. Tombol dengan kode warna serta knob berbentuk squircle, perpaduan persegi dan lingkaran, digunakan untuk memudahkan pengguna melakukan pengaturan, termasuk ketika bekerja dalam kondisi minim cahaya.

Untuk pengolahan suara, Soundcraft menyematkan Ghost mic preamps dan Sapphyre EQ. Perangkat ini juga dilengkapi kompresor dbx one-knob dengan peningkatan harmonik serta prosesor efek hardware Lexicon.

Pada generasi terbaru ini, efek Lexicon memperoleh tambahan fitur Store untuk menyimpan preset dan Tap Tempo untuk mengatur tempo efek. Selain itu, tersedia input combo jack, insert, serta perangkat lunak pendukung untuk kebutuhan produksi audio.

Signature Plus Series juga membawa sejumlah fitur yang sebelumnya lebih banyak ditemukan pada konsol dengan kelas harga lebih tinggi.

Salah satunya adalah Simple Success Metering (SSM) pada bagian input dan output untuk menampilkan informasi level sinyal secara visual. Soundcraft turut menyediakan Pro Listen bus agar engineer dapat memantau channel tanpa mengubah hasil mixing utama.

Fitur lainnya mencakup routing Talkback To, empat Aux send, serta fungsi Mix to Auxes untuk mengatur kebutuhan monitoring. Pengguna juga dapat mengatur sumber suara yang dipantau melalui headphone dan control room.

Dari sisi konektivitas, mixer ini menggunakan antarmuka USB-C 4x4 dengan resolusi hingga 192 kHz. Fitur tersebut memungkinkan proses rekaman dan pemutaran audio melalui laptop maupun perangkat mobile.

Input USB juga dapat diarahkan ke channel strip atau digunakan untuk menggantikan sinyal mix ketika memutar musik jeda maupun set DJ. Pengguna dapat memilih sumber monitoring melalui Auxes, Listen, Mix, dan direct USB returns.

Kontrol monitoring turut dilengkapi fungsi Mute, Dim, dan Mono Sum. Dengan pengaturan tersebut, pengguna dapat menyesuaikan keluaran headphone dan control room sesuai kebutuhan.

“Pengembangan seri baru ini terutama didorong oleh upaya kami mendengarkan secara saksama kebutuhan para engineer dan kreator konten,” ujar Scott Wood, Product Manager, Mixers, HARMAN Professional Solutions di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

“Kami menyertakan seluruh fitur yang paling sering digunakan dan menambahkan banyak fitur lain yang selama ini mereka inginkan. Dengan lini produk dan rangkaian fitur ini, pengguna memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menghasilkan karya terbaik,” lanjutnya.

Sementara itu, Iain Gregory, Senior Director of Product Management, Retail, HARMAN Professional Solutions, mengatakan pengembangan produk tersebut ditujukan untuk menggabungkan performa dan nilai yang ditawarkan kepada pengguna.

“Mixer ini menetapkan standar baru dalam memadukan performa dan nilai yang ditawarkan. Produk ini kami dedikasikan kepada seluruh pengguna produk kami yang terus menginspirasi kami untuk meningkatkan standar dan memimpin inovasi teknologi mixing, sehingga pekerjaan mereka menjadi semakin berdampak dan efisien,” ujar Iain.

Peluncuran Signature Plus Series juga menjadi momentum bagi Soundcraft untuk memperkenalkan identitas visual baru. Pembaruan tersebut mencakup logo dan simbol yang akan digunakan pada produk-produk Soundcraft berikutnya. Identitas baru itu diperkenalkan setelah lebih dari 50 tahun Soundcraft mengembangkan produk mixing. Desainnya menggambarkan hubungan antara musisi, engineer, dan audiens.

Di Indonesia, distribusi dan pengenalan Signature Plus Series dilakukan PT Inti Megah Swara (IMS Indonesia) sebagai distributor Soundcraft. Director of Sales PT Inti Megah Swara A. Cahyo Budiono mengatakan kehadiran produk tersebut menambah pilihan perangkat mixing bagi pelaku industri audio di Indonesia.