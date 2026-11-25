JawaPos.com - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui program Aktivasi Desa Kreatif di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi serta kearifan lokal agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Acara ini adalah program aktivasi desa kreatif. Desanya juga sudah dikembangkan oleh Bupati, kami juga tidak mencari desa baru atau tempat baru untuk peserta bisa mengembangkan ilmunya,” ujar Teuku Riefky Harsya, dikutip Rabu (25/11).

Salah satu kegiatan yang digelar adalah Workshop SIAP (Sinergi, Inkubasi, Akselerasi, dan Penguatan) Talenta Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengusung tema AI sebagai Asisten Usaha: Kerja Lebih Ringkas, Keputusan Lebih Tepat, pelatihan ini diikuti 50 peserta di Dusun Giyanti, Desa Kadipaten, Wonosobo.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diajak mencoba langsung penggunaan Meta AI melalui ponsel. Teknologi ini dimanfaatkan untuk mencari inspirasi pengembangan usaha, menentukan identitas merek, menyusun nama dan cerita merek, hingga membuat rancangan label serta kemasan.

Setiap peserta ditargetkan menghasilkan satu rancangan label atau kemasan yang nantinya dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan usaha mereka. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

Teuku Riefky juga mengikuti sesi praktik bersama narasumber Kuntjoro Pinardi yang merupakan Wakil Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). Praktik penggunaan Meta AI tersebut berlangsung di Pasar Ting Giyanti, Desa Kadipaten.

Usai sesi praktik, Menteri Ekonomi Kreatif turut menanyakan pengalaman peserta dalam menggunakan teknologi tersebut, termasuk kemampuannya membantu menjawab kebutuhan pengguna. “Apakah AI dapat selaras dan menjawab kebingungan kamu sebagai pengguna AI?,” ungkapnya.

Para peserta merespons bahwa Meta AI membantu mereka memahami kebutuhan usaha. Teknologi tersebut dinilai mampu memberikan arahan sekaligus sejumlah pilihan ketika pengguna menyampaikan preferensi yang diinginkan.

Direktur Jasa TIK Dony Harso menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan workshop. Dia berharap pengetahuan yang diberikan selama kegiatan dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi peserta.

Aktivasi Desa Kreatif di Wonosobo juga melibatkan sejumlah direktorat lain di lingkungan Kemenekraf. Direktorat Musik, Direktorat Film, serta Direktorat Seni dan Pertunjukan turut menjalankan kegiatan di lokasi berbeda sebagai bagian dari pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Workshop pemanfaatan AI tersebut menjadi bagian dari Program SIAP Jasa TIK. Program ini diarahkan untuk memperluas keterampilan talenta industri jasa TIK sekaligus mendorong penggunaan teknologi digital yang bisa diterapkan secara langsung dalam kegiatan usaha.